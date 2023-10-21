Окупанти мобілізують студентів у Луганській області - АТЕШ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У Луганській області росіяни почали мобілізовувати студентів денної форми навчання, повідомляють агенти “АТЕШ”, пише УНН.
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Зазначається, що мобілізованих студентів змушують брати академвідпустку. Зокрема, партизанам відомо про такі випадки у т.зв. "Донбаському державному технічному університеті" у місті Алчевськ.
“Не кращі справи і на інших окупованих територіях України”, - додає АТЕШ.
Мобілізуючи до лав своєї армії українців на окупованих територіях, росіяни здійснюють військовий злочин.
Нагадаємо
Глава слідчого комітету росії Олександр Бастрикін запропонував позбавляти мігрантів російського громадянства, якщо вони відмовляються воювати проти України.