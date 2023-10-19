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У росії мігрантів хочуть змусити воювати проти України, а у разі відмови позбавляти громадянства рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Глава слідчого комітету росії Олександр Бастрикін запропонував позбавляти мігрантів російського громадянства, якщо вони відмовляються воювати проти України. Про це із посиланням на заяву Бистрикіна пишуть російські ЗМІ, передає УНН.

У росії мігрантів хочуть змусити воювати проти України, а у разі відмови позбавляти громадянства рф

Цитата

“Поки триває спеціальна військова операція, я думаю, треба залучити їх (мігрантів — ред.) до проведення спеціальної військової операції. Якщо ти не готовий, будучи громадянином рф, виконувати свій військовий обов'язок, треба ухвалювати рішення про позбавлення такої людини громадянства”, — сказав Бастрикін.

Деталі

Таку заяву голова Слідчого комітету росії зробив під час свого виступу на військово-науковій конференції Клубу воєначальників росії.

Згідно з даними російських ЗМІ, їхній глава СК не вперше говорить про залучення до війни іноземців, які отримали російський паспорт. У січні 2023 року в інтерв'ю одній із газет він називав за доцільне “розглянути питання про пріоритетне направлення натуралізованих громадян для участі у виконанні завдань спеціальної військової операції”.

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За словами російського чиновника, тільки в першому півріччі 2022 року понад 60 тисяч колишніх жителів Таджикистану, Узбекистану і Киргизстану отримали російське громадянство. А разом із паспортом, вважає Бистрикін, вони набули й “конституційний обов'язок із захисту країни, яка їх прийняла”.

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