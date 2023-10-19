У росії мігрантів хочуть змусити воювати проти України, а у разі відмови позбавляти громадянства рф
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Глава слідчого комітету росії Олександр Бастрикін запропонував позбавляти мігрантів російського громадянства, якщо вони відмовляються воювати проти України. Про це із посиланням на заяву Бистрикіна пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
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“Поки триває спеціальна військова операція, я думаю, треба залучити їх (мігрантів — ред.) до проведення спеціальної військової операції. Якщо ти не готовий, будучи громадянином рф, виконувати свій військовий обов'язок, треба ухвалювати рішення про позбавлення такої людини громадянства”, — сказав Бастрикін.
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Таку заяву голова Слідчого комітету росії зробив під час свого виступу на військово-науковій конференції Клубу воєначальників росії.
Згідно з даними російських ЗМІ, їхній глава СК не вперше говорить про залучення до війни іноземців, які отримали російський паспорт. У січні 2023 року в інтерв'ю одній із газет він називав за доцільне “розглянути питання про пріоритетне направлення натуралізованих громадян для участі у виконанні завдань спеціальної військової операції”.
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За словами російського чиновника, тільки в першому півріччі 2022 року понад 60 тисяч колишніх жителів Таджикистану, Узбекистану і Киргизстану отримали російське громадянство. А разом із паспортом, вважає Бистрикін, вони набули й “конституційний обов'язок із захисту країни, яка їх прийняла”.