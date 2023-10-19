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В россии мигрантов хотят заставить воевать против Украины, а в случае отказа лишать гражданства рф

Киев • УНН

 • 302257 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Глава следственного комитета россии Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов российского гражданства, если они отказываются воевать против Украины. Об этом со ссылкой на заявление Быстрыкина пишут российские СМИ, передаёт УНН.

В россии мигрантов хотят заставить воевать против Украины, а в случае отказа лишать гражданства рф

Цитата

“Пока идет специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их (мигрантов — ред.) к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином рф, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства”, — сказал Бастрыкин.

Детали

Такое заявление председатель Следственного комитета россии сделал во время своего віступа на военно-научной конференции Клуба военачальников россии.

Согласно данным российских СМИ их глава СК не в первый раз говорит о привлечении к войне иностранцев, получивших российский паспорт. В январе 2023 года в интервью одной из газет он называл целесообразным “рассмотреть вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в выполнении задач специальной военной операции”.

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По словам российского чиновника, только в первом полугодии 2022 года более 60 тысяч бывших жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана получили российское гражданство. А вместе с паспортом, считает Быстрыкин, они обрели и “конституционную обязанность по защите принявшей их страны”.

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