Партизаны нашли вражескую систему ПВО возле Симферополя
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Агенты партизанского движения «АТЕШ» обнаружили вражескую систему ПВО во временно оккупированном Крыму возле Симферополя. Об этом говорится в Telegram-канале движения, передает УНН.
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«Наши агенты заметили вражескую систему ПВО и склад с боекомплектом возле села Мазанка Симферопольского района. Также неподалеку возможно размещена РЛС, которая координирует воздушные цели», - говорится в сообщении.
Детали
По словам партизан, территория, где были зафиксированы объекты, очень хорошо охраняется. Кроме этого «АТЕШ» сообщили координаты: 45.017098, 34.247895 и отметили, что они продолжают активно заниматься разведывательной деятельностью.
Напомним
Ранее «АТЕШ» сообщали, что во временно оккупированном Крыму российские военные активно укрепляют Джанкой.
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