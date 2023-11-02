Залужний підтвердив, що Україна застосувала ракети ATACMS під час ударів по Криму 30 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У понеділок, 30 жовтня, Україна завдала удар по Криму далекобійними ракетами ATACMS. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, передає УНН із посиланням на The Economist.
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«30 жовтня Україна вперше завдала удару по Криму американськими ракетами дальнього радіусу дії Atacms», - цитує Залужного The Economist.
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Крим, на думку Залужного, залишається найвразливішим місцем президента росії володимира путіна. «Він є стрижнем його проекту імперської реставрації, і його легітимність залежить від того, чи вдасться повернути його до складу росії», - заявив Головнокомандувач.
Як зазначає The Economist, за останні кілька місяців Україна перенесла війну на півострів, який рф тимчасово окупувала у 2014 році, і який залишається критично важливим для логістики його війни.
"Він повинен знати, що це частина України і що там іде війна", - зауважив Залужний.
Доповнення
В Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ підтвердили ураження стратегічного обʼєкту системи ППО в тимчасово окупованому Криму.