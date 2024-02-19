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Білий дім обдумує передачу Україні ракет ATACMS більшого радіуса дії - ЗМІ

Білий дім обдумує передачу Україні ракет ATACMS більшого радіуса дії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 23292 перегляди

Адміністрація Байдена розглядає можливість надання Україні балістичних ракет більшої дальності ATACMS, які б дозволили українським військовим наносити удари вглиб окупованого Криму та частин південної України.

Адміністрація американського президента Джо Байдена розмірковує над тим, щоб надати Україні балістичні ракети ATACMS більшого радіуса дії. Про з посиланням на  власні джерела пише NBC News, передає УНН.

Деталі

Як відомо, восени минулого року США передали Україні невизначну кількість ракет ATACMS. Проте тоді Сили оборони отримали старіші моделі ракет, які мали середній радіус дії.

Залужний підтвердив, що Україна застосувала ракети ATACMS під час ударів по Криму 30 жовтня02.11.23, 13:15 • 989845 переглядiв

Зараз Вашингтон схиляється до того, щоб відправити ракети більшого радіуса дії, що дозволить українським військовим завдавати ударів углиб окупованого Кримського півострову, розповіли співрозмовники NBC News.

Водночас представники Пентагону повідомили NBC News, що США мають обмежений запас ATACMS і навряд чи відправлять їх в Україну без грошей на поповнення американських запасів.

За словами джерел, якщо Конгрес схвалить збільшення фінансування для України, США можуть включити ATACMS великої дальності в один із перших пакетів військової допомоги, сформований за ці кошти.

Чиновники також підкреслюють, що у США є готові до відправки в Україну боєприпаси та артилерія, які, проте потребують схваленого пакета фінансування.

Речник Міністерства оборони США підтвердив, що без нового законопроєкту про фінансування допомоги, Вашингтон не зможе надати Україні озброєння.

Ми повідомимо вам, якщо це зміниться і якщо у нас буде новий пакет для оголошення

- сказав він журналістам.

Доповнення

Зазначається, що наразі фінансування США нових постачань зброї для України досі залишається невизначеним через спротив республіканців у Палаті представників Конгресу.

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Протягом кількох місяців протрампівські республіканці заявляли, що схвалять військову допомогу Україні лише в тому випадку, якщо адміністрація Байдена погодиться на пакет заходів Республіканської партії щодо безпеки кордонів від іммігрантів. 

Однак цього республіканці в Палаті представників та Сенаті відкинули двопартійний компромісний законопроєкт щодо безпеки кордону та водночас допомоги Україні та іншим партнерам США.

Нагадаємо

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив держсекретарю США Ентоні Блінкену про поточні пріоритетні потреби українських захисників, надавши також аргументи на користь надання Україні ракет ATACMS дальністю понад 300 кілометрів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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