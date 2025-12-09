$42.060.13
Активы рф на 100 млрд фунтов стерлингов для Украины: ЕС может объявить о конфискации уже скоро

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Европейский Союз может объявить решение о конфискации замороженных российских активов в течение двух недель. Эти средства, до 100 миллиардов фунтов стерлингов, включают 8 миллиардов фунтов стерлингов в Великобритании и должны обеспечить финансирование помощи Украине.

Активы рф на 100 млрд фунтов стерлингов для Украины: ЕС может объявить о конфискации уже скоро

Европейский Союз может объявить решение о конфискации замороженных российских активов в течение двух недель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.

Детали

Соглашение о размораживании российских активов в Европе на сумму до 100 миллиардов фунтов стерлингов для оказания помощи Украине будет заключено уже в ближайшие дни. Так считает глава правительства Великобритании Кир Стармер по итогам недавней встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

После этого высокопоставленные правительственные источники в Британии выразили оптимизм относительно того, что соглашение близко и будет объявлено либо на этой неделе, либо на следующей. Эти средства включают около 8 миллиардов фунтов стерлингов, находящихся на банковских счетах в Великобритании.

Финансирование рассматривается как важный рычаг влияния для европейцев и Украины в мирных переговорах, которые предложил президент США Дональд Трамп. Оно должно обеспечить надежный источник финансирования военных действий Украины в течение следующих двух лет, усиливая давление на Москву в то время, когда европейские лидеры обеспокоены тем, что российский диктатор Владимир Путин одерживает победы

- сообщает The Times.

Эти средства, которые были заморожены с начала конфликта, также рассматриваются как одна из немногих "карт", которые европейцы имеют в мирных переговорах, чтобы предотвратить любое соглашение, которое фактически будет навязано Украине Вашингтоном и Москвой.

Однако соглашение до сих пор задерживается Бельгией, где хранится подавляющее большинство европейских активов. Правительство страны выступает против перевода средств Украине из-за опасений, что оно может нести юридическую ответственность за сумму, равную трети его годового ВВП.

Напомним

Страны Группы семи (G7) готовы рассмотреть возможность конфискации всех замороженных российских средств, чтобы способствовать достижению справедливого мира в Украине.

В то же время Япония отклонила предложение ЕС об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины.

Евгений Устименко

Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Кир Стармер
Таймс
G7
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Франция
Бельгия
Великобритания
Германия
Япония
Владимир Зеленский
Украина