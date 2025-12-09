Активы рф на 100 млрд фунтов стерлингов для Украины: ЕС может объявить о конфискации уже скоро

Европейский Союз может объявить решение о конфискации замороженных российских активов в течение двух недель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.

Соглашение о размораживании российских активов в Европе на сумму до 100 миллиардов фунтов стерлингов для оказания помощи Украине будет заключено уже в ближайшие дни. Так считает глава правительства Великобритании Кир Стармер по итогам недавней встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

После этого высокопоставленные правительственные источники в Британии выразили оптимизм относительно того, что соглашение близко и будет объявлено либо на этой неделе, либо на следующей. Эти средства включают около 8 миллиардов фунтов стерлингов, находящихся на банковских счетах в Великобритании.

Финансирование рассматривается как важный рычаг влияния для европейцев и Украины в мирных переговорах, которые предложил президент США Дональд Трамп. Оно должно обеспечить надежный источник финансирования военных действий Украины в течение следующих двух лет, усиливая давление на Москву в то время, когда европейские лидеры обеспокоены тем, что российский диктатор Владимир Путин одерживает победы