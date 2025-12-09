Активи рф на понад 130 млрд доларів для України: ЄС може оголосити про конфіскацію вже скоро
Київ • УНН
Європейський Союз може оголосити рішення про конфіскацію заморожених російських активів впродовж двох тижнів. Ці кошти, до 100 мільярдів фунтів стерлінгів, або понад 130 млрд доларів США, включають 8 мільярдів фунтів стерлінгів (понад 10 млрд доларів) у Великій Британії та мають забезпечити фінансування допомоги Україні.
Європейський Союз може оголосити рішення про конфіскацію заморожених російських активів впродовж двох тижнів. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times.
Деталі
Угода про розмороження російських активів в Європі на суму до 100 мільярдів фунтів стерлінгів (понад 130 млрд доларів США - ред.) для надання допомоги Україні буде укладена вже найближчими днями. Так вважає голова уряду Великої Британії Кір Стармер за підсумками нещодавньої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Емануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.
Після цього високопоставлені урядові джерела у Британії висловили оптимізм щодо того, що угода близька і буде оголошена або цього тижня, або наступного. Ці кошти включають близько 8 мільярдів фунтів стерлінгів (понад 10 млрд доларів США - ред.) що знаходяться на банківських рахунках у Великій Британії.
Фінансування розглядається як важливий важіль впливу для європейців та України в мирних переговорах, які запропонував президент США Дональд Трамп. Воно має забезпечити надійне джерело фінансування військових дій України протягом наступних двох років, посилюючи тиск на москву в той час, коли європейські лідери стурбовані тим, що російський диктатор володимир путін отримує перемоги
Ці кошти, які були заморожені з початку конфлікту, також розглядаються як одна з небагатьох "карт", які європейці мають у мирних переговорах, щоб запобігти будь-якій угоді, яка фактично буде нав'язана Україні Вашингтоном і москвою.
Однак угода досі затримується Бельгією, де зберігається переважна більшість європейських активів. Уряд країни виступає проти переказу коштів Україні через побоювання, що він може нести юридичну відповідальність за суму, яка дорівнює третині його річного ВВП.
Нагадаємо
Країни Групи семи (G7) готові розглянути можливість конфіскації усіх заморожених російських коштів, аби посприяти досягненню справедливого миру в Україні.
Водночас Японія відхилила пропозицію ЄС щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.