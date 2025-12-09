$42.060.13
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 13516 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄС
8 грудня, 18:20 • 25678 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 24565 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні
8 грудня, 14:55 • 30121 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 29579 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 32122 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 42025 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 38064 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 18869 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Активи рф на понад 130 млрд доларів для України: ЄС може оголосити про конфіскацію вже скоро

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Європейський Союз може оголосити рішення про конфіскацію заморожених російських активів впродовж двох тижнів. Ці кошти, до 100 мільярдів фунтів стерлінгів, або понад 130 млрд доларів США, включають 8 мільярдів фунтів стерлінгів (понад 10 млрд доларів) у Великій Британії та мають забезпечити фінансування допомоги Україні.

Активи рф на понад 130 млрд доларів для України: ЄС може оголосити про конфіскацію вже скоро

Європейський Союз може оголосити рішення про конфіскацію заморожених російських активів впродовж двох тижнів. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times.

Деталі

Угода про розмороження російських активів в Європі на суму до 100 мільярдів фунтів стерлінгів (понад 130 млрд доларів США - ред.) для надання допомоги Україні буде укладена вже найближчими днями. Так вважає голова уряду Великої Британії Кір Стармер за підсумками нещодавньої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Емануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Після цього високопоставлені урядові джерела у Британії висловили оптимізм щодо того, що угода близька і буде оголошена або цього тижня, або наступного. Ці кошти включають близько 8 мільярдів фунтів стерлінгів (понад 10 млрд доларів США - ред.) що знаходяться на банківських рахунках у Великій Британії.

Фінансування розглядається як важливий важіль впливу для європейців та України в мирних переговорах, які запропонував президент США Дональд Трамп. Воно має забезпечити надійне джерело фінансування військових дій України протягом наступних двох років, посилюючи тиск на москву в той час, коли європейські лідери стурбовані тим, що російський диктатор володимир путін отримує перемоги

- повідомляє The Times.

Ці кошти, які були заморожені з початку конфлікту, також розглядаються як одна з небагатьох "карт", які європейці мають у мирних переговорах, щоб запобігти будь-якій угоді, яка фактично буде нав'язана Україні Вашингтоном і москвою.

Однак угода досі затримується Бельгією, де зберігається переважна більшість європейських активів. Уряд країни виступає проти переказу коштів Україні через побоювання, що він може нести юридичну відповідальність за суму, яка дорівнює третині його річного ВВП.

Нагадаємо

Країни Групи семи (G7) готові розглянути можливість конфіскації усіх заморожених російських коштів, аби посприяти досягненню справедливого миру в Україні.

Водночас Японія відхилила пропозицію ЄС щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Євген Устименко

