"Час для підготовки зустрічі лідерів москва використала для підготовки ударів": Зеленський відреагував на нічну атаку рф
Київ • УНН
Президент Зеленський прокоментував нічну атаку рф, яка зачепила 14 областей України. У Запоріжжі загинула одна людина, десятки постраждали, включаючи дітей.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф, пише УНН.
Деталі
"У Запоріжжі всі служби задіяні на місці російського удару по житловій пʼятиповерхівці. На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину та десятки постраждалих, у тому числі й дітей. Знову звичайний житловий будинок", - написав Зеленський у соцмережах.
Також уночі, з його слів, працювали сили ППО та екстрені служби в інших регіонах. "Від удару постраждали Волинська, Дніпровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області. Багато було пожеж, переважно постраждала цивільна інфраструктура: будинки, підприємства. Майже 540 дронів, 8 балістичних та 37 ракет інших типів запустили росіяни проти звичайного життя", - зазначив Президент.
510 з 537 дронів та 38 з 45 російських ракет знешкоджено за ніч над Україною30.08.25, 09:19 • 986 переглядiв
Ми бачили реакцію світу на попередній обстріл. Але тепер, коли росія знову показує, що на слова їй начхати, ми розраховуємо на реальні дії. Зрозуміло чітко, що час, відведений для підготовки зустрічі на рівні лідерів, Москва використала для підготовки нових масованих ударів. Єдиний спосіб знову відкрити вікно можливості для дипломатії – це жорсткі тарифи проти всіх, хто накачує російську армію грошима, та дієві санкції проти самої москви – банківські та енергетичні. Ця війна не припиниться від політичних заяв – потрібні справжні кроки. Ми чекаємо на дії Америки, Європи і всього світу