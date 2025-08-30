$41.260.06
Ексклюзив
29 серпня, 14:32
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
"Час для підготовки зустрічі лідерів москва використала для підготовки ударів": Зеленський відреагував на нічну атаку рф

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Президент Зеленський прокоментував нічну атаку рф, яка зачепила 14 областей України. У Запоріжжі загинула одна людина, десятки постраждали, включаючи дітей.

"Час для підготовки зустрічі лідерів москва використала для підготовки ударів": Зеленський відреагував на нічну атаку рф

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф, пише УНН.

Деталі

"У Запоріжжі всі служби задіяні на місці російського удару по житловій пʼятиповерхівці. На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину та десятки постраждалих, у тому числі й дітей. Знову звичайний житловий будинок", - написав Зеленський у соцмережах.

Також уночі, з його слів, працювали сили ППО та екстрені служби в інших регіонах. "Від удару постраждали Волинська, Дніпровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області. Багато було пожеж, переважно постраждала цивільна інфраструктура: будинки, підприємства. Майже 540 дронів, 8 балістичних та 37 ракет інших типів запустили росіяни проти звичайного життя", - зазначив Президент.

510 з 537 дронів та 38 з 45 російських ракет знешкоджено за ніч над Україною30.08.25, 09:19 • 986 переглядiв

Ми бачили реакцію світу на попередній обстріл. Але тепер, коли росія знову показує, що на слова їй начхати, ми розраховуємо на реальні дії. Зрозуміло чітко, що час, відведений для підготовки зустрічі на рівні лідерів, Москва використала для підготовки нових масованих ударів. Єдиний спосіб знову відкрити вікно можливості для дипломатії – це жорсткі тарифи проти всіх, хто накачує російську армію грошима, та дієві санкції проти самої москви – банківські та енергетичні. Ця війна не припиниться від політичних заяв – потрібні справжні кроки. Ми чекаємо на дії Америки, Європи і всього світу

- написав Зеленський.

Юлія Шрамко

