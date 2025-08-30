$41.260.06
"Время для подготовки встречи лидеров Москва использовала для подготовки ударов": Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Президент Зеленский прокомментировал ночную атаку РФ, которая затронула 14 областей Украины. В Запорожье погиб один человек, десятки пострадали, включая детей.

"Время для подготовки встречи лидеров Москва использовала для подготовки ударов": Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ, пишет УНН.

Детали

"В Запорожье все службы задействованы на месте российского удара по жилой пятиэтажке. К сожалению, по состоянию на сейчас известно об одном погибшем человеке и десятках пострадавших, в том числе и детей. Снова обычный жилой дом", - написал Зеленский в соцсетях.

Также ночью, по его словам, работали силы ПВО и экстренные службы в других регионах. "От удара пострадали Волынская, Днепровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области. Много было пожаров, преимущественно пострадала гражданская инфраструктура: дома, предприятия. Почти 540 дронов, 8 баллистических и 37 ракет других типов запустили россияне против обычной жизни", - отметил Президент.

510 из 537 дронов и 38 из 45 российских ракет обезврежены за ночь над Украиной

Мы видели реакцию мира на предыдущий обстрел. Но теперь, когда Россия снова показывает, что на слова ей наплевать, мы рассчитываем на реальные действия. Понятно четко, что время, отведенное для подготовки встречи на уровне лидеров, Москва использовала для подготовки новых массированных ударов. Единственный способ снова открыть окно возможности для дипломатии – это жесткие тарифы против всех, кто накачивает российскую армию деньгами, и действенные санкции против самой Москвы – банковские и энергетические. Эта война не прекратится от политических заявлений – нужны настоящие шаги. Мы ждем действий Америки, Европы и всего мира

- написал Зеленский.

Юлия Шрамко

