510 из 537 дронов и 38 из 45 российских ракет обезврежены за ночь над Украиной
Киев • УНН
В ночь на 30 августа россия совершила массированную атаку на Украину, выпустив 537 дронов и 45 ракет. Силы ПВО обезвредили 510 беспилотников и 38 ракет.
537 беспилотников и 45 ракет выпустила рф ночью по Украине, обезврежено 510 дронов и 38 ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 30 августа (с 19.00 29 августа) враг нанес массированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. В целом, во время удара, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 582 средств воздушного нападения:
- 537 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф;
- 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Ростовской обл., Краснодарского края – рф;
- 37 крылатых/авиационных ракет воздушного, наземного и морского базирования: Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59 (районы пусков из Саратовской обл. – рф, акватории Черного моря и ВОТ Запорожской обл.).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 548 воздушных целей: 510 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов; 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23; 32 крылатые/авиационные ракеты Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59
"Зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных БпЛА на 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 21 локации", - говорится в сообщении.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве еще несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности, находитесь в укрытиях!" - подчеркнули в ВС ВСУ.
