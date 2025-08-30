510 из 537 дронов и 38 из 45 российских ракет обезврежены за ночь над Украиной

$41.260.06
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 38332 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Польша работает над урегулированием статуса украинцев после вето Навроцкого - МВД страны
29 августа, 21:54
Днепропетровская область под массированной атакой: взрывы в Днепре и Павлограде
Соединенные Штаты предоставляют Украине оружие для поражения удаленных целей в России - посол США при НАТО
Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине
Украинские беспилотники поразили два нефтеперерабатывающих завода в России - Генштаб ВСУ
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации
29 августа, 12:47
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников Украины
29 августа, 12:35
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
29 августа, 12:28
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
29 августа, 05:00
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Иван Федоров
Кайя Каллас
Андрій Єрмак
Украина
Запорожье
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Днепропетровская область
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
29 августа, 13:11
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
27 августа, 12:36
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
27 августа, 09:48
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
27 августа, 09:12
Старлинк
«Калибр» (семейство ракет)
MIM-104 Patriot
Сокол 9
SpaceX Starship

510 из 537 дронов и 38 из 45 российских ракет обезврежены за ночь над Украиной

Киев • УНН

 • 764 просмотра

В ночь на 30 августа россия совершила массированную атаку на Украину, выпустив 537 дронов и 45 ракет. Силы ПВО обезвредили 510 беспилотников и 38 ракет.

510 из 537 дронов и 38 из 45 российских ракет обезврежены за ночь над Украиной

537 беспилотников и 45 ракет выпустила рф ночью по Украине, обезврежено 510 дронов и 38 ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 30 августа (с 19.00 29 августа) враг нанес массированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. В целом, во время удара, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 582 средств воздушного нападения:

  • 537 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф;
    • 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Ростовской обл., Краснодарского края – рф;
      • 37 крылатых/авиационных ракет воздушного, наземного и морского базирования: Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59 (районы пусков из Саратовской обл. – рф, акватории Черного моря и ВОТ Запорожской обл.).

        Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

        По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 548 воздушных целей: 510 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов; 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23; 32 крылатые/авиационные ракеты Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59

        - сообщили в ВС ВСУ.

        "Зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных БпЛА на 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 21 локации", - говорится в сообщении.

        "Атака продолжается, в воздушном пространстве еще несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности, находитесь в укрытиях!" - подчеркнули в ВС ВСУ.

        Комбинированная массированная атака на Днепропетровщину: первые последствия вражеского обстрела (фото)30.08.25, 08:18 • 3116 просмотров

        Юлия Шрамко

        Война в Украине
        Х-101
        Курск
        «Калибр» (семейство ракет)
        Запорожская область
        Военно-воздушные силы Украины
        Шахед-136
        Кх-59
        9К720 Искандер
        Черное море
        Украина