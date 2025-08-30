510 з 537 дронів та 38 з 45 російських ракет знешкоджено за ніч над Україною
Київ • УНН
В ніч на 30 серпня росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши 537 дронів та 45 ракет. Сили ППО знешкодили 510 безпілотників та 38 ракет.
537 дронів та 45 ракет випустила рф вночі по Україні, знешкоджено 510 безпілотників та 38 ракет, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 30 серпня (із 19.00 29 серпня) ворог завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 582 засобів повітряного нападу:
- 537 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф;
- 8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Ростовської обл., Краснодарського краю – рф;
- 37 крилатих/авіаційних ракет повітряного, наземного та морського базування: Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59 (райони пусків із Саратовської обл. – рф., акваторії Чорного моря та ТОТ Запорізкої обл.).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 548 повітряних цілей: 510 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів; 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23; 32 крилаті/авіаційні ракети Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59
"Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 21 локації", - ідеться у повідомленні.
"Атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях!" - наголосили у ПС ЗСУ.
