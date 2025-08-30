Комбінована масована атака на Дніпропетровщину: перші наслідки ворожого обстрілу (фото)

Російські війська у ніч проти 30 серпня, атакували Дніпропетровську область дронами та ракетами різних типів. В результаті обстрілу пошкоджені інфраструктурні об'єкти та будинки, виникли пожежі. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

"Російська армія вчинила комбіновану масовану атаку на Дніпропетровщину. Агресор скерував на регіон ракети та безпілотники", - повідомив Лисак.

За словами чиновника, у Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об'єкти. На них виникли пожежі. Крім того, в обласному центрі зайнялися приватний будинок, господарська споруда. Побита літня кухня.

Нікопольщина потерпала від ударів з РСЗВ "Град" та FPV-дронами. Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. Пошкоджені підприємство та АЗС. Безпілотником ворог влучив і по Межівській громаді Синельниківського району