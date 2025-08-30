Комбінована масована атака на Дніпропетровщину: перші наслідки ворожого обстрілу (фото)

$41.260.06
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 35882 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 149511 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 128248 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 79163 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 89156 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 56619 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 112343 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 74663 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 70949 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 164560 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Удар по Києву у ніч на 28 серпня: ліквідацію наслідків обстрілу завершеноPhoto29 серпня, 19:38 • 11541 перегляди
росія змінює військову тактику: відмова від бронетехніки та ставка на штурмові групи - ЦПД29 серпня, 20:33 • 8596 перегляди
Дніпропетровська область під масованою атакою: вибухи у Дніпрі та Павлограді01:23 • 9078 перегляди
Сполучені Штати надають Україні зброю для ураження віддалених цілей у росії - посол США при НАТО02:05 • 8864 перегляди
Польща підняла авіацію через ракетну атаку рф по Україні02:50 • 10397 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 103698 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 108874 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 149516 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 128250 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 112344 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Іван Федоров
Андрій Єрмак
Сергій Кислиця
Україна
Запоріжжя
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Польща
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 37988 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 174414 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 202080 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 202842 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 187569 перегляди
MIM-104 Patriot
«Калібр» (сімейство ракет)
Starlink
Fox News
Свіфт

Комбінована масована атака на Дніпропетровщину: перші наслідки ворожого обстрілу (фото)

Київ • УНН

 • 8 перегляди

російські війська атакували Дніпропетровську область дронами та ракетами. Пошкоджені інфраструктурні об'єкти, будинки, підприємство та АЗС.

Комбінована масована атака на Дніпропетровщину: перші наслідки ворожого обстрілу (фото)

Російські війська у ніч проти 30 серпня, атакували Дніпропетровську область дронами та ракетами різних типів. В результаті обстрілу пошкоджені інфраструктурні об'єкти та будинки, виникли пожежі. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

Деталі

"Російська армія вчинила комбіновану масовану атаку на Дніпропетровщину. Агресор скерував на регіон ракети та безпілотники", - повідомив Лисак.

За словами чиновника, у Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об'єкти. На них виникли пожежі. Крім того, в обласному центрі зайнялися приватний будинок, господарська споруда. Побита літня кухня.

Нікопольщина потерпала від ударів з РСЗВ "Град" та FPV-дронами. Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. Пошкоджені підприємство та АЗС. Безпілотником ворог влучив і по Межівській громаді Синельниківського району 

- йдеться у дописі очільника Дніпропетровської ОВА.

"Попередньо, люди не постраждали", - додав Лисак.

Нагадаємо

Вночі 30 серпня російська армія масовано атакувала Дніпропетровську область. Зафіксовані влучання у Дніпрі та Павлограді.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Сергій Лисак
БМ-21 «Град»
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Павлоград