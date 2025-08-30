Комбинированная массированная атака на Днепропетровщину: первые последствия вражеского обстрела (фото)

Российские войска в ночь на 30 августа атаковали Днепропетровскую область дронами и ракетами разных типов. В результате обстрела повреждены инфраструктурные объекты и дома, возникли пожары. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

"Российская армия совершила комбинированную массированную атаку на Днепропетровщину. Агрессор направил на регион ракеты и беспилотники", - сообщил Лысак.

По словам чиновника, в Днепре и Павлограде повреждены инфраструктурные объекты. На них возникли пожары. Кроме того, в областном центре загорелись частный дом, хозяйственная постройка. Разбита летняя кухня.

Никопольщина страдала от ударов из РСЗО "Град" и FPV-дронами. Громко было в Никополе, Марганецкой, Покровской, Мировской общинах. Повреждены предприятие и АЗС. Беспилотником враг попал и по Межевской общине Синельниковского района