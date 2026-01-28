$42.960.17
51.230.17
ukenru
11:48 • 8934 перегляди
Зеленський розкрив ситуацію зі світлом і теплом по областях після нових ударів рф, Київщина має значні відключення

Київ • УНН

 • 1478 перегляди

Президент Зеленський повідомив про наслідки ударів рф: на Київщині значні відключення електрики, у Києві зменшили кількість будинків без опалення. У Запоріжжі ворог обстріляв житловий район, а на Дніпровщині триває відновлення енергооб'єктів.

Зеленський розкрив ситуацію зі світлом і теплом по областях після нових ударів рф, Київщина має значні відключення

Президент Володимир Зеленський повідомив, яка ситуація по областях після нових ударів рф, зазначивши, що на Київщині значні відключення електрики, у Києві частково зменшили кількість будинків без опалення, а по Запоріжжю ворог завдав удар з РСЗВ "просто по житловому району, і жодних військових цілей поруч немає", наголосивши, що "будемо справедливо відповідати росії на цей та інші подібні обстріли", пише УНН.

Провів щоденний селектор. Доповіді щодо наслідків російських ударів та відновлювальних робіт

- написав Зеленський у соцмережах.

Київщина

"Київська область: було влучання російського дрона по житловому будинку в Білогородці, двоє людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Чотирирічну дитину вдалося врятувати", - вказав Президент.

З його слів, надається допомога постраждалим від цього удару.

 

Трагічна ніч на Київщині: 4-річну дитину винесли з охопленої вогнем квартири, а мати з чоловіком загинули через атаку рф28.01.26, 14:32 • 1672 перегляди

"На Київщині тривають і значні відключення споживачів від електрики", - повідомив Зеленський.

Київ

"У Києві частково вдалося зменшити кількість будинків, які досі без опалення. Станом на цей день таких будинків більше ніж 700 у трьох районах столиці. Ремонтні бригади працюють по максимуму. На допомогу столиці залучені бригади майже з усієї нашої держави. Але потрібно значно більше оперативності в рішеннях саме на міському рівні у Києві", - вказав Зеленський.

Окремо, з його слів, обговорили ситуацію в Харкові, на Сумщині та в Чернігові.

Запоріжжя

"У Запоріжжі тривають роботи після удару російської РСЗВ по місту. Це був удар просто по житловому району, і жодних військових цілей поруч немає. Будемо справедливо відповідати росії на цей та інші подібні обстріли", - наголосив Зеленський.

Дніпровщина

"Необхідні сили залучені на Дніпровщині для відновлення після ударів по обʼєктах енергетики. Ідеться про Синельниковський і Камʼянський райони та Кривий Ріг. Станом на сьогоднішній ранок у Кривому без опалення були 243 будинки", - повідомив Глава держави.

За його словами, доповідали також по ситуації в Одесі та області, на Кіровоградщині, Полтавщині, у Вінницькій і Чернівецькій областях, у Херсоні та на Миколаївщині.

Допомога і гаряче харчування

Як зазначив Президент, була доповідь МВС по наданню допомоги та гарячого харчування в пунктах підтримки й обігріву. "За вчорашній день 6200 людей отримали гаряче харчування. Достатній ресурс у резерві, щоб за необхідності збільшити можливості пунктів підтримки та обігріву, а також обсяги гарячого харчування", - повідомив Зеленський.

"Вдячний усім працівникам енергетичних компаній, комунальних служб, ДСНС України, які задіяні в роботах фактично цілодобово й повертають людям базові умови життя. Дякую кожному, хто зараз справді з людьми, зі своїми громадами", - підсумував Президент.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
