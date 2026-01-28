Зеленський розкрив ситуацію зі світлом і теплом по областях після нових ударів рф, Київщина має значні відключення
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про наслідки ударів рф: на Київщині значні відключення електрики, у Києві зменшили кількість будинків без опалення. У Запоріжжі ворог обстріляв житловий район, а на Дніпровщині триває відновлення енергооб'єктів.
Президент Володимир Зеленський повідомив, яка ситуація по областях після нових ударів рф, зазначивши, що на Київщині значні відключення електрики, у Києві частково зменшили кількість будинків без опалення, а по Запоріжжю ворог завдав удар з РСЗВ "просто по житловому району, і жодних військових цілей поруч немає", наголосивши, що "будемо справедливо відповідати росії на цей та інші подібні обстріли", пише УНН.
Провів щоденний селектор. Доповіді щодо наслідків російських ударів та відновлювальних робіт
Київщина
"Київська область: було влучання російського дрона по житловому будинку в Білогородці, двоє людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Чотирирічну дитину вдалося врятувати", - вказав Президент.
З його слів, надається допомога постраждалим від цього удару.
"На Київщині тривають і значні відключення споживачів від електрики", - повідомив Зеленський.
Київ
"У Києві частково вдалося зменшити кількість будинків, які досі без опалення. Станом на цей день таких будинків більше ніж 700 у трьох районах столиці. Ремонтні бригади працюють по максимуму. На допомогу столиці залучені бригади майже з усієї нашої держави. Але потрібно значно більше оперативності в рішеннях саме на міському рівні у Києві", - вказав Зеленський.
Окремо, з його слів, обговорили ситуацію в Харкові, на Сумщині та в Чернігові.
Запоріжжя
"У Запоріжжі тривають роботи після удару російської РСЗВ по місту. Це був удар просто по житловому району, і жодних військових цілей поруч немає. Будемо справедливо відповідати росії на цей та інші подібні обстріли", - наголосив Зеленський.
Дніпровщина
"Необхідні сили залучені на Дніпровщині для відновлення після ударів по обʼєктах енергетики. Ідеться про Синельниковський і Камʼянський райони та Кривий Ріг. Станом на сьогоднішній ранок у Кривому без опалення були 243 будинки", - повідомив Глава держави.
За його словами, доповідали також по ситуації в Одесі та області, на Кіровоградщині, Полтавщині, у Вінницькій і Чернівецькій областях, у Херсоні та на Миколаївщині.
Допомога і гаряче харчування
Як зазначив Президент, була доповідь МВС по наданню допомоги та гарячого харчування в пунктах підтримки й обігріву. "За вчорашній день 6200 людей отримали гаряче харчування. Достатній ресурс у резерві, щоб за необхідності збільшити можливості пунктів підтримки та обігріву, а також обсяги гарячого харчування", - повідомив Зеленський.
"Вдячний усім працівникам енергетичних компаній, комунальних служб, ДСНС України, які задіяні в роботах фактично цілодобово й повертають людям базові умови життя. Дякую кожному, хто зараз справді з людьми, зі своїми громадами", - підсумував Президент.