Зеленский раскрыл ситуацию со светом и теплом по областям после новых ударов рф, Киевская область имеет значительные отключения

Киев • УНН

 • 1450 просмотра

Президент Зеленский сообщил о последствиях ударов рф: на Киевщине значительные отключения электричества, в Киеве уменьшили количество домов без отопления. В Запорожье враг обстрелял жилой район, а на Днепропетровщине продолжается восстановление энергообъектов.

Зеленский раскрыл ситуацию со светом и теплом по областям после новых ударов рф, Киевская область имеет значительные отключения

Президент Владимир Зеленский сообщил, какова ситуация по областям после новых ударов рф, отметив, что на Киевщине значительные отключения электричества, в Киеве частично уменьшили количество домов без отопления, а по Запорожью враг нанес удар из РСЗО "просто по жилому району, и никаких военных целей рядом нет", подчеркнув, что "будем справедливо отвечать россии на этот и другие подобные обстрелы", пишет УНН.

Провел ежедневный селектор. Доклады о последствиях российских ударов и восстановительных работах

- написал Зеленский в соцсетях.

Киевская область

"Киевская область: было попадание российского дрона по жилому дому в Белогородке, два человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Четырехлетнего ребенка удалось спасти", - указал Президент.

По его словам, оказывается помощь пострадавшим от этого удара.

 

Трагическая ночь в Киевской области: 4-летнего ребенка вынесли из охваченной огнем квартиры, а мать с мужем погибли из-за атаки рф28.01.26, 14:32 • 1638 просмотров

"На Киевщине продолжаются и значительные отключения потребителей от электричества", - сообщил Зеленский.

Киев

"В Киеве частично удалось уменьшить количество домов, которые до сих пор без отопления. По состоянию на этот день таких домов более 700 в трех районах столицы. Ремонтные бригады работают по максимуму. На помощь столице привлечены бригады почти со всей нашей страны. Но нужно значительно больше оперативности в решениях именно на городском уровне в Киеве", - указал Зеленский.

Отдельно, по его словам, обсудили ситуацию в Харькове, на Сумщине и в Чернигове.

Запорожье

"В Запорожье продолжаются работы после удара российской РСЗО по городу. Это был удар просто по жилому району, и никаких военных целей рядом нет. Будем справедливо отвечать россии на этот и другие подобные обстрелы", - подчеркнул Зеленский.

Днепропетровщина

"Необходимые силы привлечены на Днепропетровщине для восстановления после ударов по объектам энергетики. Речь идет о Синельниковском и Каменском районах и Кривом Роге. По состоянию на сегодняшнее утро в Кривом без отопления были 243 дома", - сообщил Глава государства.

По его словам, докладывали также по ситуации в Одессе и области, на Кировоградщине, Полтавщине, в Винницкой и Черновицкой областях, в Херсоне и на Николаевщине.

Помощь и горячее питание

Как отметил Президент, был доклад МВД по оказанию помощи и горячего питания в пунктах поддержки и обогрева. "За вчерашний день 6200 человек получили горячее питание. Достаточный ресурс в резерве, чтобы при необходимости увеличить возможности пунктов поддержки и обогрева, а также объемы горячего питания", - сообщил Зеленский.

"Благодарен всем работникам энергетических компаний, коммунальных служб, ГСЧС Украины, которые задействованы в работах фактически круглосуточно и возвращают людям базовые условия жизни. Спасибо каждому, кто сейчас действительно с людьми, со своими общинами", - подытожил Президент.

Юлия Шрамко

