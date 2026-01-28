Трагическая ночь в Киевской области: 4-летнего ребенка вынесли из охваченной огнем квартиры, а мать с мужем погибли из-за атаки РФ

В Киевской области в результате атаки РФ погибли мужчина и женщина, 4-летнего ребенка этой семьи удалось спасти, вынеся из охваченной огнем квартиры дома. О деталях трагической ночи для области рассказал глава Киевской ОВА Николай Калашник, пишет УНН.

Детали

"Сегодня Киевщина снова пережила трагическую ночь. В результате вражеской атаки на регион двое мирных жителей Белогородской общины - мужчина и женщина - погибли в собственном жилье. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Калашник в соцсетях.

Во время тушения пожара спасатели ГСЧС вынесли из охваченной огнем квартиры четырехлетнюю дочь этой семьи. Благодаря оперативным и профессиональным действиям чрезвычайников жизнь ребенка удалось спасти. Благодарю личный состав ГСЧС за четкие, слаженные действия и выполнение задач в чрезвычайно опасных условиях - отметил Калашник.

В то же время в сети и медиа рассказали детали.

"В этом хаосе я увидел приоткрытую дверь... в этой квартире, открыл ее, и увидел, что лежит девочка в одеяле на кровати, плачет и кричит "Мама". А мама на втором этаже, и именно там был пожар. Девочку, на руки взял, вынес, забрал оттуда", - рассказал журналист Марьян Кушнир в комментарии одному из телеканалов.

По обнародованным данным, сейчас девочка под присмотром отца. В пожаре погибли мама и отчим. Также сообщается о 20-летнем брате ребенка.

Впоследствии сам Марьян Кушнир в Facebook указал: "Спасибо за теплые слова. Я не герой, я просто оказался в том месте и сделал, что должен был. Ляпнул и понеслось. Герои - это воины, спасатели, медики и еще много тех, кто ежедневно нас спасает от убийств Россией украинцев. Но сейчас девочка, о которой все говорят, нуждается в поддержке, как и вся семья".

На поступок журналиста отреагировал глава комитета по вопросам свободы слова ВР, народный депутат Ярослав Юрчишин.

"Достоин награды "За спасенную жизнь", написал обращение. Если вы еще не слышали о невероятной истории спасения журналистом 4-летнего малыша, то расскажу вам. Фронтовой корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир вынес ребенка из горящего дома на Киевщине", - написал Юрчишин в Telegram.

"Несмотря на 10 лет работы на фронте, Марьян называет этот случай одним из самых тяжелых. Я уверен, что такой поступок заслуживает государственного признания. Поэтому направил обращение к Президенту Украины о награждении Марьяна Кушнира медалью "За спасенную жизнь". Спасибо Марьяну за этот поступок. Хочется верить, что он будет должным образом оценен", - указал Юрчишин.

О повреждениях

По словам главы ОВА, в результате вражеской атаки загорелась кровля и квартира верхнего этажа многоквартирного дома. Пожар локализован и ликвидирован. По предварительной информации, повреждено около 50 квартир: преимущественно выбиты окна и повреждено остекление, некоторые из квартир почти полностью уничтожены.

"В результате атаки четыре человека обратились за медицинской помощью, в том числе двое детей. Всем пострадавшим помощь оказана на месте, медицинские службы и психологи продолжают работу", - сообщил Калашник.

На месте происшествия, по его словам, работают ГСЧС, полиция, медики, представители Красного Креста. Развернут пункт обогрева, привлечены благотворительные организации.

