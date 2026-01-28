$42.960.17
Трагічна ніч на Київщині: 4-річну дитину винесли з охопленої вогнем квартири, а мати з чоловіком загинули через атаку рф

Київ • УНН

 • 1668 перегляди

Внаслідок атаки рф на Київщині загинули чоловік та жінка, а 4-річну доньку вдалося врятувати. Пожежа охопила багатоквартирний будинок, пошкоджено близько 50 квартир.

Трагічна ніч на Київщині: 4-річну дитину винесли з охопленої вогнем квартири, а мати з чоловіком загинули через атаку рф

У Київській області внаслідок атаки рф загинули чоловік та жінка, 4-річну дитину цієї родини вдалося врятувати, винісши з охопленої вогнем квартири будинку. Про деталі трагічної ночі для області розповів голова Київської ОВА Микола Калашник, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні Київщина знову пережила трагічну ніч. Внаслідок ворожої атаки на регіон двоє мирних мешканців Білогородської громади - чоловік і жінка - втратили життя у власному житлі. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - написав Калашник у соцмережах.

Під час гасіння пожежі рятувальники ДСНС винесли з охопленої вогнем квартири чотирирічну доньку цієї родини. Завдяки оперативним і професійним діям надзвичайників життя дитини вдалося врятувати. Дякую особовому складу ДСНС за чіткі, злагоджені дії та виконання завдань у надзвичайно небезпечних умовах

- зазначив Калашник.

Водночас у мережі та медіа розповіли деталі.

"У цьому хаосі я побачив привідчинені двері... в цій квартирі, відкрив її, і побачив, що лежить дівчинка в ковдрі на ліжку, плаче і кричить "Мама". А мама на другому поверсі, і саме там була пожежа. Дівчинка, на руки взяв, виніс, забрав звідти", - розповів журналіст Мар'ян Кушнір у коментарі одному з телеканалів.

За оприлюдненими даними, наразі дівчинка під наглядом батька. Також повідомляється про 20-річного брата дитини. У пожежі загинули мама та вітчим.

Згодом сам Мар'ян Кушнір у Facebook вказав: "Дякую за теплі слова. Я не герой, я просто опинився в тому місці і зробив, що мав. Ляпнув і понеслось. Герої - це воїни, рятівники, медики і ще багато тих, хто щодня нас рятує від вибивств росією українців. Але наразі дівчинка, про яку всі кажуть, потребує підтримки, як і вся сімʼя".

На вчинок журналіста відреагував голова комітету з питань свободи слова ВР, народний депутат Ярослав Юрчишин.

"Гідний нагороди "За врятоване життя", написав звернення. Якщо ви ще не чули про неймовірну історію порятунку журналістом 4-річної малечі, то розкажу вам. Фронтовий кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір виніс дитину з палаючого будинку на Київщині", - написав Юрчишин у Telegram.

"Попри 10 років роботи на фронті, Мар’ян називає цей випадок одним із найважчих. Я впевнений, що такий вчинок заслуговує на державне визнання. Тому направив звернення до Президента України щодо нагородження Мар’яна Кушніра медаллю "За врятоване життя". Дякую Марʼяну за цей вчинок. Хочеться вірити, що він буде належно оцінений", - вказав Юрчишин.

Про пошкодження

Зі слів голови ОВА, унаслідок ворожої атаки загорілась покрівля та квартира верхнього поверху багатоквартирного будинку. Пожежу локалізовано та ліквідовано. За попередньою інформацією, пошкоджено близько 50 квартир: переважно вибито вікна та пошкоджено скління, деякі з квартир майже повністю знищені.

"Унаслідок атаки четверо осіб звернулися за медичною допомогою, зокрема двоє дітей. Усім постраждалим допомогу надано на місці, медичні служби та психологи продовжують роботу", - повідомив Калашник.

На місці події, з його слів, працюють ДСНС, поліція, медики, представники Червоного Хреста. Розгорнуто пункт обігріву, залучено благодійні організації.

російська атака на Білогородську громаду на Київщині: загинуло двоє людей, четверо поранені – ОВА28.01.26, 04:36 • 3380 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Нерухомість
Війна в Україні
Радіо Свобода
Київська область
благодійність
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Верховна Рада України