Ексклюзив
16:26
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
13:32
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
11:14
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
30 вересня, 08:28
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
30 вересня, 07:51
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВА
30 вересня, 04:06
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
13:32
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
30 вересня, 08:28
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40
Зеленський доручив розпочати роботу над продовженням дії санкцій, термін яких спливає

Київ • УНН

 • 870 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо посилення санкційної політики, доручивши продовжити дію санкцій, термін яких спливає, та прискорити синхронізацію з партнерами. У вересні Україна запровадила санкції проти 166 фізичних та 127 юридичних осіб, а також синхронізувала британські санкції.

Зеленський доручив розпочати роботу над продовженням дії санкцій, термін яких спливає

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо посилення санкційної політики та синхронізації санкцій із партнерами. Глава держави  доручив розпочати роботу над продовженням дії тих санкцій, термін яких спливає, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров і радник – уповноважений Глави держави з питань санкційної політики Владислав Власюк доповіли про результати – нові санкційні кроки та синхронізацію санкцій із партнерами. 

Як повідомили в ОП, у вересні Україна ухвалила п'ять санкційних рішень. Загалом санкції запроваджені проти 166 фізичних і 127 юридичних осіб. Це ті, хто допомагає російському ВПК, тіньовому флоту та енергетичному сектору, пропагандисти, проросійські діячі з Молдови та особи, які служать окупанту в тимчасово окупованому Криму. Крім того, наша країна синхронізувала британські санкції в українській юрисдикції. 

Рубіо пояснив, чому США не поспішають із жорсткими санкціями проти рф23.09.25, 16:17 • 3281 перегляд

Також 15 вересня Міжнародна робоча група щодо санкцій проти росії представила робочий документ "Нові санкції, щоб змусити рф погодитися на припинення вогню в Україні", у якому містяться рекомендації посилити обмеження проти енергетичного та фінансового секторів росії.

Цього місяця важливі санкційні кроки також зробили США, Велика Британія, Канада, Японія, Австралія та Нова Зеландія.

Зокрема, Сполучені Штати додали 32 суб’єкти до списку компаній та організацій, яким заборонено або обмежено імпорт американських товарів і технологій без спеціальної ліцензії. 

Велика Британія схвалила два санкційні пакети. До одного з них увійшло сто позицій: 70 танкерів, 27 компаній, виробників і постачальників для російського ВПК і три фізичні особи. Другий стосується десяти осіб, повʼязаних із викраденням українських дітей. 

Японія запровадила санкції проти компаній російського ВПК, осіб, причетних до депортації українських дітей та анексії Криму. 

Австралія застосувала санкції проти 95 танкерів тіньового флоту росії. Крім того, Австралія, Японія, Канада й Нова Зеландія підтримали рішення про запровадження цінової стелі на російську нафту та встановили ціну 47,60 дол. за барель. 

У кожному із цих пакетів враховані пропозиції та вже запроваджені санкції України. Наша країна продовжує координацію з партнерами та очікує на ухвалення 19-го санкційного пакета Євросоюзу якнайшвидше. 

Президент доручив розпочати роботу над продовженням дії тих санкцій, термін яких спливає, та прискорити синхронізацію українських санкцій з боку партнерів. За словами Глави держави, Міністерство закордонних справ та інші державні інституції мають оперативно супроводжувати роботу з посилення санкційної політики, резюмували в ОП.

Зеленський про пакет санкцій від ЄС: сподіваємося, що в Угорщині почують ключового союзника в НАТО26.09.25, 23:16 • 3252 перегляди

Антоніна Туманова

