ukenru
Зеленский поручил начать работу над продлением действия истекающих санкций

Киев • УНН

 698 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по усилению санкционной политики, поручив продлить действие истекающих санкций и ускорить синхронизацию с партнерами. В сентябре Украина ввела санкции против 166 физических и 127 юридических лиц, а также синхронизировала британские санкции.

Зеленский поручил начать работу над продлением действия истекающих санкций

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по усилению санкционной политики и синхронизации санкций с партнерами. Глава государства поручил начать работу над продлением действия тех санкций, срок которых истекает, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и советник – уполномоченный Главы государства по вопросам санкционной политики Владислав Власюк доложили о результатах – новых санкционных шагах и синхронизации санкций с партнерами.

Как сообщили в ОП, в сентябре Украина приняла пять санкционных решений. В общей сложности санкции введены против 166 физических и 127 юридических лиц. Это те, кто помогает российскому ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору, пропагандисты, пророссийские деятели из Молдовы и лица, служащие оккупанту во временно оккупированном Крыму. Кроме того, наша страна синхронизировала британские санкции в украинской юрисдикции.

Рубио объяснил, почему США не спешат с жесткими санкциями против рф23.09.25, 16:17 • 3281 просмотр

Также 15 сентября Международная рабочая группа по санкциям против России представила рабочий документ "Новые санкции, чтобы заставить РФ согласиться на прекращение огня в Украине", в котором содержатся рекомендации усилить ограничения против энергетического и финансового секторов России.

В этом месяце важные санкционные шаги также предприняли США, Великобритания, Канада, Япония, Австралия и Новая Зеландия.

В частности, Соединенные Штаты добавили 32 субъекта в список компаний и организаций, которым запрещен или ограничен импорт американских товаров и технологий без специальной лицензии.

Великобритания одобрила два санкционных пакета. В один из них вошло сто позиций: 70 танкеров, 27 компаний, производителей и поставщиков для российского ВПК и три физических лица. Второй касается десяти человек, связанных с похищением украинских детей.

Япония ввела санкции против компаний российского ВПК, лиц, причастных к депортации украинских детей и аннексии Крыма.

Австралия применила санкции против 95 танкеров теневого флота России. Кроме того, Австралия, Япония, Канада и Новая Зеландия поддержали решение о введении ценового потолка на российскую нефть и установили цену 47,60 долл. за баррель.

В каждом из этих пакетов учтены предложения и уже введенные санкции Украины. Наша страна продолжает координацию с партнерами и ожидает принятия 19-го санкционного пакета Евросоюза как можно скорее.

Президент поручил начать работу над продлением действия тех санкций, срок которых истекает, и ускорить синхронизацию украинских санкций со стороны партнеров. По словам Главы государства, Министерство иностранных дел и другие государственные институты должны оперативно сопровождать работу по усилению санкционной политики, резюмировали в ОП.

Зеленский о пакете санкций от ЕС: надеемся, что в Венгрии услышат ключевого союзника в НАТО26.09.25, 23:16 • 3252 просмотра

Антонина Туманова

