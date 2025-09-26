Зеленский о пакете санкций от ЕС: надеемся, что в Венгрии услышат ключевого союзника в НАТО
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает утверждения 19-го пакета санкций ЕС и шагов США. Он надеется, что Венгрия услышит ключевого союзника в НАТО и будет уважать президента США Дональда Трампа, который критикует покупателей российской нефти.
Ожидаем утверждения 19-го пакета санкций Евросоюза. Ожидаем шагов США. Ценим позицию президента Трампа относительно тех в Европе, кто до сих пор покупает российскую нефть и проводит политику зависимости от российских схем. Надеемся, что в Венгрии услышат ключевого союзника в НАТО и будут уважать президента США – сейчас никто в Европе не видит от Венгрии такого уважения
Президент добавил, что США готовы заполнить рынок Европы энергоресурсами так, чтобы никому не нужно было даже смотреть в сторону россии.
Ближний Восток готов работать с Европой. Каждая нация в Европе может стать сильнее без россии
Напомним
Послы стран-членов ЕС сегодня впервые обсудили 19-й пакет санкций блока против россии, Словакия пока блокирует решение.