Посли ЄС вперше обговорили 19-й пакет санкцій проти рф, Словаччина поки блокує - ЗМІ
Київ • УНН
Посли ЄС сьогодні вперше обговорили пакет санкцій проти росії. Словаччина поки що блокує рішення, перешкоджаючи затвердженню до самітів у Копенгагені.
Посли країн-членів ЄС сьогодні вперше обговорили 19-й пакет санкцій блоку проти росії, Словаччина поки що блокує рішення, повідомив у п'ятницю редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.
Посли ЄС сьогодні вперше обговорили пакет санкцій проти росії. Імовірно, зеленого світла не буде до самітів у Копенгагені наступного тижня. Словаччина поки що блокує
Доповнення
Як повідомлялося, санкції були заплановані до обговорення на сьогоднішньому засіданні Coreper II, на тлі того, як данське головування поспішає підготувати 19-й пакет до саміту лідерів ЄС у Копенгагені.
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію19.09.25, 15:00 • 42165 переглядiв