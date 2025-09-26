Послы ЕС впервые обсудили 19-й пакет санкций против рф, Словакия пока блокирует - СМИ
Киев • УНН
Послы ЕС сегодня впервые обсудили пакет санкций против россии. Словакия пока блокирует решение, препятствуя утверждению до саммитов в Копенгагене.
Послы стран-членов ЕС сегодня впервые обсудили 19-й пакет санкций блока против россии, Словакия пока блокирует решение, сообщил в пятницу редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.
Послы ЕС сегодня впервые обсудили пакет санкций против россии. Вероятно, зеленого света не будет до саммитов в Копенгагене на следующей неделе. Словакия пока блокирует
Дополнение
Как сообщалось, санкции были запланированы к обсуждению на сегодняшнем заседании Coreper II, на фоне того, как датское председательство спешит подготовить 19-й пакет к саммиту лидеров ЕС в Копенгагене.
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию19.09.25, 15:00 • 42165 просмотров