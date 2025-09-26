Послы ЕС впервые обсудили 19-й пакет санкций против рф, Словакия пока блокирует - СМИ

$41.490.08
48.710.05
ukenru
Эксклюзив
09:46 • 7144 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 12412 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01 • 17144 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
06:40 • 24211 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 30062 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 26747 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 38757 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 35310 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 67679 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 42930 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.7м/с
42%
763мм
Популярные новости
Хакеры взломали устройства Cisco в правительстве США26 сентября, 02:40 • 10993 просмотра
МАГАТЭ зафиксировало сбитие российского БПЛА возле Южно-Украинской АЭС26 сентября, 02:59 • 25815 просмотра
Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - СибигаPhoto26 сентября, 03:46 • 21663 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto07:07 • 17425 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов09:12 • 8056 просмотра
публикации
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo09:01 • 17148 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
06:40 • 24215 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 30065 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 31697 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto25 сентября, 11:57 • 37777 просмотра
Актуальные люди
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Херсон
Копенгаген
Реклама
УНН Lite
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов09:12 • 8128 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto07:07 • 17461 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 30277 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 38299 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 71681 просмотра
Актуальное
Financial Times
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Послы ЕС впервые обсудили 19-й пакет санкций против рф, Словакия пока блокирует - СМИ

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Послы ЕС сегодня впервые обсудили пакет санкций против россии. Словакия пока блокирует решение, препятствуя утверждению до саммитов в Копенгагене.

Послы ЕС впервые обсудили 19-й пакет санкций против рф, Словакия пока блокирует - СМИ

Послы стран-членов ЕС сегодня впервые обсудили 19-й пакет санкций блока против россии, Словакия пока блокирует решение, сообщил в пятницу редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.

Послы ЕС сегодня впервые обсудили пакет санкций против россии. Вероятно, зеленого света не будет до саммитов в Копенгагене на следующей неделе. Словакия пока блокирует

- написал Йозвяк.

Дополнение

Как сообщалось, санкции были запланированы к обсуждению на сегодняшнем заседании Coreper II, на фоне того, как датское председательство спешит подготовить 19-й пакет к саммиту лидеров ЕС в Копенгагене.

В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию19.09.25, 15:00 • 42165 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Европейская комиссия
Копенгаген
Европейский Союз
Словакия
Украина