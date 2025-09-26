$41.490.08
26 вересня, 14:33
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Зеленський про пакет санкцій від ЄС: сподіваємося, що в Угорщині почують ключового союзника в НАТО

Київ • УНН

 • 906 перегляди

Президент України Володимир Зеленський очікує затвердження 19-го пакета санкцій ЄС та кроків США. Він сподівається, що Угорщина почує ключового союзника в НАТО і поважатиме президента США Дональда Трампа, який критикує покупців російської нафти.

Зеленський про пакет санкцій від ЄС: сподіваємося, що в Угорщині почують ключового союзника в НАТО

Україна очікує на затвердження 19-го пакета санкцій Євросоюзу, а також сподівається на те, що в Угорщині почують ключового союзника в НАТО й будуть поважати президента США Дональда Трампа. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Очікуємо на затвердження 19-го пакета санкцій Євросоюзу. Очікуємо на кроки США. Цінуємо позицію президента Трампа щодо тих у Європі, хто досі купує російську нафту й проводить політику залежності від російських схем. Сподіваємося, що в Угорщині почують ключового союзника в НАТО й будуть поважати президента США – зараз ніхто у Європі не бачить від Угорщини такої поваги 

- сказав Зеленський.

Президент додав, що США готові заповнити ринок Європи енергоресурсами так, щоб нікому не було потрібно навіть дивитись у бік росії.

Близький Схід готовий працювати з Європою. Кожна нація у Європі може стати сильнішою без росії 

- зазначив Глава держави.

Нагадаємо

Посли країн-членів ЄС сьогодні вперше обговорили 19-й пакет санкцій блоку проти росії, Словаччина поки що блокує рішення.

Павло Башинський

