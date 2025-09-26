Зеленський про пакет санкцій від ЄС: сподіваємося, що в Угорщині почують ключового союзника в НАТО
Київ • УНН
Україна очікує на затвердження 19-го пакета санкцій Євросоюзу, а також сподівається на те, що в Угорщині почують ключового союзника в НАТО й будуть поважати президента США Дональда Трампа. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.
Очікуємо на затвердження 19-го пакета санкцій Євросоюзу. Очікуємо на кроки США. Цінуємо позицію президента Трампа щодо тих у Європі, хто досі купує російську нафту й проводить політику залежності від російських схем. Сподіваємося, що в Угорщині почують ключового союзника в НАТО й будуть поважати президента США – зараз ніхто у Європі не бачить від Угорщини такої поваги
Президент додав, що США готові заповнити ринок Європи енергоресурсами так, щоб нікому не було потрібно навіть дивитись у бік росії.
Близький Схід готовий працювати з Європою. Кожна нація у Європі може стати сильнішою без росії
Нагадаємо
Посли країн-членів ЄС сьогодні вперше обговорили 19-й пакет санкцій блоку проти росії, Словаччина поки що блокує рішення.