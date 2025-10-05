Зеленський анонсував зустріч санкційних координаторів "Групи семи" щодо постачання рф іноземних компонентів

На наступному тижні запланована зустріч санкційних координаторів "Сімки" – "Групи семи". Всі пропозиції по санкціях, по обмеженню схем постачання компонентів іноземного виробництва росії в партнерів є. Матеріали надані – потрібні рішення.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Кожна російська ракета, кожен російський ударний дрон – це, зокрема, й компоненти, які постачаються в росію досі з країн Заходу, з різних країн поруч із росією. Зараз, на четвертому році повномасштабної війни, вже просто дивно чути, що хтось там начебто не знає, як зупинити постачання критичних компонентів. Тільки в одній російській ракеті "Кинджал" міститься 96 компонентів іноземного виробництва, багато з них справді критичні компоненти, які сама росія не виробляє

За його словами, майже 500 дронів, які росіяни застосували в ніч на сьогодні, – це більше ніж 100 тисяч компонентів іноземного виробництва. Серед виробників компанії зі Сполучених Штатів Америки, Китаю, з Тайваню, ще – Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея, Нідерландів.

Є, зокрема, схеми на кілька країн. Усе це треба припиняти. На наступному тижні запланована зустріч санкційних координаторів "Сімки" – "Групи семи". І всі наші пропозиції по санкціях, по обмеженню схем постачання є, в партнерів є. Матеріали надані – потрібні рішення

Також він зазначив, що Україна готує й нові санкції проти тих, хто працює на росію зараз, на її війну, і проти тих, хто намагається послабити Україну в такий час. Окрім того, Президент повідомив, що в областях – усюди, де це потрібно, – працюють ремонтні бригади, працюють енергетики, комунальні служби залучені.

Уже провів наради сьогодні з Премʼєр-міністром України, з керівником "Нафтогазу", з усіма, хто потрібен, щоб допомогти людям і прискорити відновлювальні роботи. Доручив бути в регіонах – перевірити, що реально потрібно громадам, та перевірити правдивість кожного звіту з областей. Очікую доповіді по кожному регіону, по кожній громаді