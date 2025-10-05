$41.280.00
48.500.00
ukenru
5 жовтня, 07:57 • 16769 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 41557 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 64679 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 124953 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 109524 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 105188 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 132687 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 104923 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 47744 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 54085 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Меню
Зеленський анонсував зустріч санкційних координаторів "Групи семи" щодо постачання рф іноземних компонентів

Київ • УНН

 • 344 перегляди

Наступного тижня відбудеться зустріч санкційних координаторів G7 для обговорення обмеження постачання іноземних компонентів до росії. Президент Володимир Зеленський наголосив, що російські ракети та дрони містять критичні компоненти західного виробництва.

Зеленський анонсував зустріч санкційних координаторів "Групи семи" щодо постачання рф іноземних компонентів

На наступному тижні запланована зустріч санкційних координаторів "Сімки" – "Групи семи". Всі пропозиції по санкціях, по обмеженню схем постачання компонентів іноземного виробництва росії в партнерів є. Матеріали надані – потрібні рішення.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Деталі

Кожна російська ракета, кожен російський ударний дрон – це, зокрема, й компоненти, які постачаються в росію досі з країн Заходу, з різних країн поруч із росією. Зараз, на четвертому році повномасштабної війни, вже просто дивно чути, що хтось там начебто не знає, як зупинити постачання критичних компонентів. Тільки в одній російській ракеті "Кинджал" міститься 96 компонентів іноземного виробництва, багато з них справді критичні компоненти, які сама росія не виробляє

- повідомив Зеленський.

За його словами, майже 500 дронів, які росіяни застосували в ніч на сьогодні, – це більше ніж 100 тисяч компонентів іноземного виробництва. Серед виробників компанії зі Сполучених Штатів Америки, Китаю, з Тайваню, ще – Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея, Нідерландів.

Є, зокрема, схеми на кілька країн. Усе це треба припиняти. На наступному тижні запланована зустріч санкційних координаторів "Сімки" – "Групи семи". І всі наші пропозиції по санкціях, по обмеженню схем постачання є, в партнерів є. Матеріали надані – потрібні рішення

- заявив Зеленський. 

Також він зазначив, що Україна готує й нові санкції проти тих, хто працює на росію зараз, на її війну, і проти тих, хто намагається послабити Україну в такий час. Окрім того, Президент повідомив, що в областях – усюди, де це потрібно, – працюють ремонтні бригади, працюють енергетики, комунальні служби залучені.

Уже провів наради сьогодні з Премʼєр-міністром України, з керівником "Нафтогазу", з усіма, хто потрібен, щоб допомогти людям і прискорити відновлювальні роботи. Доручив бути в регіонах – перевірити, що реально потрібно громадам, та перевірити правдивість кожного звіту з областей. Очікую доповіді по кожному регіону, по кожній громаді

- розповів Зеленський.

Доповнення

Силами оборони збито/подавлено 478 повітряних цілей рф з 549. Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БПЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

 Зеленський повідомляв, що російські окупанти відверто намагаються знищити цивільну інфраструктуру й перед зимою газову інфраструктуру. 

Анна Мурашко

