Зеленський анонсував зустріч санкційних координаторів "Групи семи" щодо постачання рф іноземних компонентів
Київ • УНН
Наступного тижня відбудеться зустріч санкційних координаторів G7 для обговорення обмеження постачання іноземних компонентів до росії. Президент Володимир Зеленський наголосив, що російські ракети та дрони містять критичні компоненти західного виробництва.
На наступному тижні запланована зустріч санкційних координаторів "Сімки" – "Групи семи". Всі пропозиції по санкціях, по обмеженню схем постачання компонентів іноземного виробництва росії в партнерів є. Матеріали надані – потрібні рішення.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.
Деталі
Кожна російська ракета, кожен російський ударний дрон – це, зокрема, й компоненти, які постачаються в росію досі з країн Заходу, з різних країн поруч із росією. Зараз, на четвертому році повномасштабної війни, вже просто дивно чути, що хтось там начебто не знає, як зупинити постачання критичних компонентів. Тільки в одній російській ракеті "Кинджал" міститься 96 компонентів іноземного виробництва, багато з них справді критичні компоненти, які сама росія не виробляє
За його словами, майже 500 дронів, які росіяни застосували в ніч на сьогодні, – це більше ніж 100 тисяч компонентів іноземного виробництва. Серед виробників компанії зі Сполучених Штатів Америки, Китаю, з Тайваню, ще – Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея, Нідерландів.
Є, зокрема, схеми на кілька країн. Усе це треба припиняти. На наступному тижні запланована зустріч санкційних координаторів "Сімки" – "Групи семи". І всі наші пропозиції по санкціях, по обмеженню схем постачання є, в партнерів є. Матеріали надані – потрібні рішення
Також він зазначив, що Україна готує й нові санкції проти тих, хто працює на росію зараз, на її війну, і проти тих, хто намагається послабити Україну в такий час. Окрім того, Президент повідомив, що в областях – усюди, де це потрібно, – працюють ремонтні бригади, працюють енергетики, комунальні служби залучені.
Уже провів наради сьогодні з Премʼєр-міністром України, з керівником "Нафтогазу", з усіма, хто потрібен, щоб допомогти людям і прискорити відновлювальні роботи. Доручив бути в регіонах – перевірити, що реально потрібно громадам, та перевірити правдивість кожного звіту з областей. Очікую доповіді по кожному регіону, по кожній громаді
Доповнення
Силами оборони збито/подавлено 478 повітряних цілей рф з 549. Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БПЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Зеленський повідомляв, що російські окупанти відверто намагаються знищити цивільну інфраструктуру й перед зимою газову інфраструктуру.