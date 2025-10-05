Зеленский анонсировал встречу санкционных координаторов "Группы семи" по поставкам РФ иностранных компонентов

На следующей неделе запланирована встреча санкционных координаторов "Семерки" – "Группы семи". Все предложения по санкциям, по ограничению схем поставок компонентов иностранного производства России у партнеров есть. Материалы предоставлены – нужны решения.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

Каждая российская ракета, каждый российский ударный дрон – это, в частности, и компоненты, которые поставляются в Россию до сих пор из стран Запада, из разных стран рядом с Россией. Сейчас, на четвертом году полномасштабной войны, уже просто странно слышать, что кто-то там якобы не знает, как остановить поставки критических компонентов. Только в одной российской ракете "Кинжал" содержится 96 компонентов иностранного производства, многие из них действительно критические компоненты, которые сама Россия не производит

По его словам, почти 500 дронов, которые россияне применили в ночь на сегодня, – это более 100 тысяч компонентов иностранного производства. Среди производителей компании из Соединенных Штатов Америки, Китая, Тайваня, еще – Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея, Нидерландов.

Есть, в частности, схемы на несколько стран. Все это нужно прекращать. На следующей неделе запланирована встреча санкционных координаторов "Семерки" – "Группы семи". И все наши предложения по санкциям, по ограничению схем поставок есть, у партнеров есть. Материалы предоставлены – нужны решения

Также он отметил, что Украина готовит и новые санкции против тех, кто работает на Россию сейчас, на ее войну, и против тех, кто пытается ослабить Украину в такое время. Кроме того, Президент сообщил, что в областях – везде, где это нужно, – работают ремонтные бригады, работают энергетики, коммунальные службы задействованы.

Уже провел совещания сегодня с Премьер-министром Украины, с руководителем "Нафтогаза", со всеми, кто нужен, чтобы помочь людям и ускорить восстановительные работы. Поручил быть в регионах – проверить, что реально нужно общинам, и проверить правдивость каждого отчета из областей. Ожидаю доклада по каждому региону, по каждой общине