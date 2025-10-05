$41.280.00
5 октября, 07:57 • 16757 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 41517 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 64666 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 124925 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 109500 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 105182 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 132678 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 104915 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 47743 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 54085 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Зеленский анонсировал встречу санкционных координаторов "Группы семи" по поставкам РФ иностранных компонентов

Киев • УНН

 • 326 просмотра

На следующей неделе состоится встреча санкционных координаторов G7 для обсуждения ограничения поставок иностранных компонентов в Россию. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что российские ракеты и дроны содержат критические компоненты западного производства.

Зеленский анонсировал встречу санкционных координаторов "Группы семи" по поставкам РФ иностранных компонентов

На следующей неделе запланирована встреча санкционных координаторов "Семерки" – "Группы семи". Все предложения по санкциям, по ограничению схем поставок компонентов иностранного производства России у партнеров есть. Материалы предоставлены – нужны решения.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

Детали

Каждая российская ракета, каждый российский ударный дрон – это, в частности, и компоненты, которые поставляются в Россию до сих пор из стран Запада, из разных стран рядом с Россией. Сейчас, на четвертом году полномасштабной войны, уже просто странно слышать, что кто-то там якобы не знает, как остановить поставки критических компонентов. Только в одной российской ракете "Кинжал" содержится 96 компонентов иностранного производства, многие из них действительно критические компоненты, которые сама Россия не производит

- сообщил Зеленский.

По его словам, почти 500 дронов, которые россияне применили в ночь на сегодня, – это более 100 тысяч компонентов иностранного производства. Среди производителей компании из Соединенных Штатов Америки, Китая, Тайваня, еще – Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея, Нидерландов.

Есть, в частности, схемы на несколько стран. Все это нужно прекращать. На следующей неделе запланирована встреча санкционных координаторов "Семерки" – "Группы семи". И все наши предложения по санкциям, по ограничению схем поставок есть, у партнеров есть. Материалы предоставлены – нужны решения

- заявил Зеленский. 

Также он отметил, что Украина готовит и новые санкции против тех, кто работает на Россию сейчас, на ее войну, и против тех, кто пытается ослабить Украину в такое время. Кроме того, Президент сообщил, что в областях – везде, где это нужно, – работают ремонтные бригады, работают энергетики, коммунальные службы задействованы.

Уже провел совещания сегодня с Премьер-министром Украины, с руководителем "Нафтогаза", со всеми, кто нужен, чтобы помочь людям и ускорить восстановительные работы. Поручил быть в регионах – проверить, что реально нужно общинам, и проверить правдивость каждого отчета из областей. Ожидаю доклада по каждому региону, по каждой общине

- рассказал Зеленский.

Дополнение

Силами обороны сбито/подавлено 478 воздушных целей РФ из 549. Зафиксированы прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

 Зеленский сообщал, что российские оккупанты откровенно пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру и перед зимой газовую инфраструктуру. 

Анна Мурашко

