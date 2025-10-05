$41.280.00
5 жовтня, 07:57
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Україну накриє прохолодна та волога осіння погода 5 жовтня 5 жовтня, 04:39
Унаслідок атаки рф частина Львова залишилася без світла - мер міста 5 жовтня, 04:50
Сили оборони України відмінусували ще 870 російських окупантів – Генштаб 5 жовтня, 05:06
Львів після обстрілів рф у диму: містян просять закрити вікна і залишатися вдома 5 жовтня, 05:21
Атака рф на Львів: індустріальний парк Sparrow зазнав удару 5 жовтня, 06:13
Як підготувати оселю до холодів: чекліст 4 жовтня, 08:00
Три найсмачніші рецепти солянки: м'ясна, збірна та рибна 3 жовтня, 14:14
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ 3 жовтня, 12:41
росія намагається знищити перед зимою газову інфраструктуру

Київ • УНН

 • 1042 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що росія намагається знищити цивільну та газову інфраструктуру України перед зимою. Ворог знову атакував газову інфраструктуру, є влучання та руйнування.

росія намагається знищити перед зимою газову інфраструктуру

російські окупанти відверто намагаються знищити цивільну інфраструктуру й перед зимою газову інфраструктуру. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Деталі

росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру. Саме зараз перед зимою газову інфраструктуру, генерацію, передачу електрики. Нуль реальної реакції світу. Ми будемо боротися, щоб світ все ж таки не мовчав, щоб росія відчула відповідь

- заявив Зеленський.

Доповнення

Ворог знову атакував газову інфраструктуру України. Є влучання та руйнування. 

Нагадаємо

Також вночі рф завдала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Зокрема, пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в обласному центрі та Запорізькому районі. 

Анна Мурашко

Війна в УкраїніПолітика
Електроенергія
Укргазвидобування
Володимир Зеленський
Україна
Запоріжжя