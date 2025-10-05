росія намагається знищити перед зимою газову інфраструктуру
Президент Володимир Зеленський заявив, що росія намагається знищити цивільну та газову інфраструктуру України перед зимою. Ворог знову атакував газову інфраструктуру, є влучання та руйнування.
російські окупанти відверто намагаються знищити цивільну інфраструктуру й перед зимою газову інфраструктуру. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.
росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру. Саме зараз перед зимою газову інфраструктуру, генерацію, передачу електрики. Нуль реальної реакції світу. Ми будемо боротися, щоб світ все ж таки не мовчав, щоб росія відчула відповідь
Ворог знову атакував газову інфраструктуру України. Є влучання та руйнування.
Також вночі рф завдала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Зокрема, пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в обласному центрі та Запорізькому районі.