россия пытается уничтожить перед зимой газовую инфраструктуру
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается уничтожить гражданскую и газовую инфраструктуру Украины перед зимой. Враг снова атаковал газовую инфраструктуру, есть попадания и разрушения.
российские оккупанты откровенно пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру и перед зимой газовую инфраструктуру. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.
Детали
россия откровенно пытается уничтожить нашу гражданскую инфраструктуру. Именно сейчас перед зимой газовую инфраструктуру, генерацию, передачу электричества. Ноль реальной реакции мира. Мы будем бороться, чтобы мир все же не молчал, чтобы россия почувствовала ответ
Дополнение
Враг снова атаковал газовую инфраструктуру Украины. Есть попадания и разрушения.
Напомним
Также ночью рф нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В частности, повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", что привело к обесточиванию значительного количества потребителей в областном центре и Запорожском районе.