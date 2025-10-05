россия пытается уничтожить перед зимой газовую инфраструктуру

$41.280.00
5 октября, 07:57
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 40633 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 64279 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 124441 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 109129 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 105052 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 132471 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 104763 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 47662 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 54063 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
День территориальной обороны Украины и Всемирный день учителя: что еще отмечают 5 октября
Более 73 тысяч абонентов Запорожья остались без света после ночной атаки рф
В результате атаки РФ часть Львова осталась без света - мэр города
Силы обороны Украины ликвидировали еще 870 российских оккупантов – Генштаб
Львов после обстрелов РФ в дыму: горожан просят закрыть окна и оставаться дома
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 124441 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 72321 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 85428 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 132471 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 104763 просмотра
Владимир Зеленский
Андрей Садовый
Дональд Трамп
Юрий Игнат
Александр Сырский
Украина
Львов
Запорожье
Львовская область
Соединённые Штаты
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 42157 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 40081 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 109129 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 50439 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 52525 просмотра
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)
ТикТок
МиГ-31

россия пытается уничтожить перед зимой газовую инфраструктуру

Киев • УНН

 • 898 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается уничтожить гражданскую и газовую инфраструктуру Украины перед зимой. Враг снова атаковал газовую инфраструктуру, есть попадания и разрушения.

россия пытается уничтожить перед зимой газовую инфраструктуру

российские оккупанты откровенно пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру и перед зимой газовую инфраструктуру. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

Детали

россия откровенно пытается уничтожить нашу гражданскую инфраструктуру. Именно сейчас перед зимой газовую инфраструктуру, генерацию, передачу электричества. Ноль реальной реакции мира. Мы будем бороться, чтобы мир все же не молчал, чтобы россия почувствовала ответ

- заявил Зеленский.

Дополнение

Враг снова атаковал газовую инфраструктуру Украины. Есть попадания и разрушения. 

Напомним

Также ночью рф нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В частности, повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", что привело к обесточиванию значительного количества потребителей в областном центре и Запорожском районе. 

Анна Мурашко

Война в УкраинеПолитика
