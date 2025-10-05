россия пытается уничтожить перед зимой газовую инфраструктуру

российские оккупанты откровенно пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру и перед зимой газовую инфраструктуру. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

Детали

россия откровенно пытается уничтожить нашу гражданскую инфраструктуру. Именно сейчас перед зимой газовую инфраструктуру, генерацию, передачу электричества. Ноль реальной реакции мира. Мы будем бороться, чтобы мир все же не молчал, чтобы россия почувствовала ответ - заявил Зеленский.

Дополнение

Враг снова атаковал газовую инфраструктуру Украины. Есть попадания и разрушения.

Напомним

Также ночью рф нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В частности, повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", что привело к обесточиванию значительного количества потребителей в областном центре и Запорожском районе.