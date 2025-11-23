Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
Київ • УНН
Велика Британія, Франція та Німеччина представили модифіковану версію американського мирного плану для України. Вони відхиляють обмеження чисельності збройних сил та територіальні поступки, пропонуючи ліміт армії у 800 000 та гарантії безпеки, схожі на пункт 5 статті НАТО.
Велика Британія, Франція та Німеччина, так звані країни E3 представили модифіковану версію американського мирного плану для України, відхиляючи обмеження чисельності збройних сил та територіальні поступки, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Документ пропонує встановити ліміт української армії у 800 000 "у мирний час" замість 600 000, запропонованих США.
Агентство Reuters ознайомилося із правками, які пропонують європейські лідери. "Переговори щодо територіального обміну розпочнуться з лінії зіткнення", а не визначатимуться заздалегідь райони, які нібито "де-факто російські".
Європейці також пропонують гарантії безпеки для України, схожі на пункт 5 статті НАТО, та виступають проти використання заморожених російських активів для американських інвестиційних фондів.
Україна буде повністю відновлена та фінансово компенсована, зокрема через російські суверенні активи, які залишатимуться замороженими, доки росія не відшкодує збитки Україні
Таким чином, контрпропозиція E3 зберігає основу американського плану, але відображає європейський підхід до безпеки та відновлення України без фінансового збагачення США коштом російських активів.
