3226 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
6332 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
5144 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
6746 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
10498 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
12247 просмотра
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
13313 просмотра
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 28367 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 43836 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 67199 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
публикации
Эксклюзивы
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters

Киев • УНН

 6760 просмотра

Великобритания, Франция и Германия представили модифицированную версию американского мирного плана для Украины. Они отклоняют ограничения численности вооруженных сил и территориальные уступки, предлагая лимит армии в 800 000 и гарантии безопасности, схожие с пунктом 5 статьи НАТО.

Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters

Великобритания, Франция и Германия, так называемые страны E3, представили модифицированную версию американского мирного плана для Украины, отклоняя ограничения численности вооруженных сил и территориальные уступки, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Документ предлагает установить лимит украинской армии в 800 000 «в мирное время» вместо 600 000, предложенных США.

Агентство Reuters ознакомилось с поправками, которые предлагают европейские лидеры. «Переговоры по территориальному обмену начнутся с линии соприкосновения», а не будут определяться заранее районы, которые якобы «де-факто российские».

Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины22.11.25, 19:42 • 43837 просмотров

Европейцы также предлагают гарантии безопасности для Украины, похожие на пункт 5 статьи НАТО, и выступают против использования замороженных российских активов для американских инвестиционных фондов.

Украина будет полностью восстановлена и финансово компенсирована, в том числе за счет российских суверенных активов, которые будут оставаться замороженными, пока Россия не возместит ущерб Украине

– говорится в документе.

Таким образом, контрпредложение E3 сохраняет основу американского плана, но отражает европейский подход к безопасности и восстановлению Украины без финансового обогащения США за счет российских активов.

Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – Умеров23.11.25, 16:50 • 10503 просмотра

Степан Гафтко

