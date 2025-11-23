Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
Киев • УНН
Великобритания, Франция и Германия представили модифицированную версию американского мирного плана для Украины. Они отклоняют ограничения численности вооруженных сил и территориальные уступки, предлагая лимит армии в 800 000 и гарантии безопасности, схожие с пунктом 5 статьи НАТО.
Великобритания, Франция и Германия, так называемые страны E3, представили модифицированную версию американского мирного плана для Украины, отклоняя ограничения численности вооруженных сил и территориальные уступки, сообщает Reuters, пишет УНН.
Документ предлагает установить лимит украинской армии в 800 000 «в мирное время» вместо 600 000, предложенных США.
Агентство Reuters ознакомилось с поправками, которые предлагают европейские лидеры. «Переговоры по территориальному обмену начнутся с линии соприкосновения», а не будут определяться заранее районы, которые якобы «де-факто российские».
Европейцы также предлагают гарантии безопасности для Украины, похожие на пункт 5 статьи НАТО, и выступают против использования замороженных российских активов для американских инвестиционных фондов.
Украина будет полностью восстановлена и финансово компенсирована, в том числе за счет российских суверенных активов, которые будут оставаться замороженными, пока Россия не возместит ущерб Украине
Таким образом, контрпредложение E3 сохраняет основу американского плана, но отражает европейский подход к безопасности и восстановлению Украины без финансового обогащения США за счет российских активов.
