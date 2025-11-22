Європа вимагає змін у мирному плані США для України: названо чотири ключові пункти
Київ • УНН
Європейські держави наполягають на корекції щонайменше чотирьох положень мирного плану США для України, зокрема щодо поділу територій, скорочення армії та реальних гарантій безпеки. Також європейців турбує майбутнє заморожених російських активів, з яких президент РФ не повинен отримати фінансову вигоду.
Європейські держави наполягають на корекції щонайменше чотирьох положень мирного плану США для України. Про це повідомляє видання Bild, передає УНН.
Деталі
За даними Bild, європейців не влаштовує пункт про можливий поділ українських територій. Також, вони виступають проти скорочення української армії, яка і без того чисельно поступається російській. Окремо підкреслюється, що гарантії безпеки для України мають бути реальними, адже країни ЄС не вірять, що росія "більше ніколи не нападе" на Україну.
Ще одним питанням, яке викликає занепокоєння, є майбутнє заморожених російських активів. Європейські країни вважають, що президент рф не повинен отримати з них фінансову вигоду.
Таким чином, у Європі наголошують на необхідності суттєвого перегляду ключових елементів плану, аби гарантувати безпеку України та запобігти поступкам росії.
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні22.11.25, 16:45 • 8196 переглядiв
Мирний план США для України
Сполучені Штати Америки підготували для України проєкт гарантій безпеки у межах "мирного плану" Дональда Трампа за моделлю статті 5 НАТО, яка зобов’язує США та європейських союзників сприймати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту" та відповідно реагувати.
Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні. Документ передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.
Високопоставлений представник Президента України з питань безпеки заперечив прийняття мирного плану Дональда Трампа. Цей план, розроблений без консультацій з Україною та європейськими союзниками, передбачає російський контроль над частиною українських територій.
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорять запропонований США мирний план наступного тижня.
Нагадаємо
Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.
Європейські лідери терміново координують відповідь на мирний план США та росії щодо України. Ця ініціатива викликала паніку та занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що вона може змусити Україну відмовитися від територій та обмежити розміщення сил НАТО.