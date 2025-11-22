$42.150.00
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
Рубіо та Віткофф завтра прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України - ЗМІ
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвісти
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморів
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусі
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Європа вимагає змін у мирному плані США для України: названо чотири ключові пункти

Київ • УНН

 • 1568 перегляди

Європейські держави наполягають на корекції щонайменше чотирьох положень мирного плану США для України, зокрема щодо поділу територій, скорочення армії та реальних гарантій безпеки. Також європейців турбує майбутнє заморожених російських активів, з яких президент РФ не повинен отримати фінансову вигоду.

Європа вимагає змін у мирному плані США для України: названо чотири ключові пункти

Європейські держави наполягають на корекції щонайменше чотирьох положень мирного плану США для України. Про це повідомляє видання Bild, передає УНН.

Деталі

За даними Bild, європейців не влаштовує пункт про можливий поділ українських територій. Також, вони виступають проти скорочення української армії, яка і без того чисельно поступається російській. Окремо підкреслюється, що гарантії безпеки для України мають бути реальними, адже країни ЄС не вірять, що росія "більше ніколи не нападе" на Україну.

Ще одним питанням, яке викликає занепокоєння, є майбутнє заморожених російських активів. Європейські країни вважають, що президент рф не повинен отримати з них фінансову вигоду.

Таким чином, у Європі наголошують на необхідності суттєвого перегляду ключових елементів плану, аби гарантувати безпеку України та запобігти поступкам росії.

Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні22.11.25, 16:45 • 8196 переглядiв

Мирний план США для України

Сполучені Штати Америки підготували для України проєкт гарантій безпеки у межах "мирного плану" Дональда Трампа за моделлю статті 5 НАТО, яка зобов’язує США та європейських союзників сприймати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту" та відповідно реагувати. 

Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні. Документ передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Високопоставлений представник Президента України з питань безпеки заперечив прийняття мирного плану Дональда Трампа. Цей план, розроблений без консультацій з Україною та європейськими союзниками, передбачає російський контроль над частиною українських територій.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорять запропонований США мирний план наступного тижня. 

Нагадаємо

Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту. 

Європейські лідери терміново координують відповідь на мирний план США та росії щодо України. Ця ініціатива викликала паніку та занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що вона може змусити Україну відмовитися від територій та обмежити розміщення сил НАТО.

Алла Кіосак

