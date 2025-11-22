Европа требует изменений в мирном плане США для Украины: названы четыре ключевых пункта
Киев • УНН
Европейские государства настаивают на корректировке как минимум четырех положений мирного плана США для Украины, в частности, относительно раздела территорий, сокращения армии и реальных гарантий безопасности. Также европейцев беспокоит будущее замороженных российских активов, из которых президент РФ не должен получить финансовую выгоду.
Европейские государства настаивают на корректировке как минимум четырех положений мирного плана США для Украины. Об этом сообщает издание Bild, передает УНН.
Детали
По данным Bild, европейцев не устраивает пункт о возможном разделе украинских территорий. Также они выступают против сокращения украинской армии, которая и без того численно уступает российской. Отдельно подчеркивается, что гарантии безопасности для Украины должны быть реальными, ведь страны ЕС не верят, что Россия "больше никогда не нападет" на Украину.
Еще одним вопросом, вызывающим беспокойство, является будущее замороженных российских активов. Европейские страны считают, что президент РФ не должен получить от них финансовую выгоду.
Таким образом, в Европе подчеркивают необходимость существенного пересмотра ключевых элементов плана, чтобы гарантировать безопасность Украины и предотвратить уступки России.
Мирный план США для Украины
Соединенные Штаты Америки подготовили для Украины проект гарантий безопасности в рамках "мирного плана" Дональда Трампа по модели статьи 5 НАТО, которая обязывает США и европейских союзников воспринимать нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество" и соответственно реагировать.
Издание Axios опубликовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине. Документ предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.
Высокопоставленный представитель Президента Украины по вопросам безопасности отрицал принятие мирного плана Дональда Трампа. Этот план, разработанный без консультаций с Украиной и европейскими союзниками, предусматривает российский контроль над частью украинских территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудят предложенный США мирный план на следующей неделе.
Напомним
Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.
Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и России по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.