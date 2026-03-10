ЄС виключає порт у Грузії з 20-го пакету санкцій проти росії - ЗМІ

Європейський Союз виключив нафтовий термінал Кулеві, що працює в Грузії, з 20-го пакету санкцій проти росії, про що посланець ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван повідомив міністра закордонних справ Грузії Маку Бочорішвілі листом, повідомляє грузинське 1TV, пише УНН.

Деталі

Девід О'Салліван подякував міністру за "лист від 18 лютого 2026 року та неофіційний документ, надісланий державам-членам ЄС, щодо 20-го пакету санкцій ЄС, який буде ухвалено найближчим часом".

"На сьогодні ЄС вніс до списку 605 суден, зокрема танкерів, які займаються високоризикованим та обманливим судноплавством. Ми продовжуватимемо переслідувати судна, що підривають вплив наших санкцій, зокрема додавши близько 40 додаткових суден до 20-го пакету санкцій", - вказано у листі.

Водночас там зазначається, що "боротьба з "тіньовим флотом" не обмежується санкціями на судна; вона вимагає комплексного підходу, спрямованого на весь логістичний ланцюг та ширшу екосистему". "ЄС працює над мінімізацією своєї залежності від російської енергетики та збільшенням зусиль щодо обмеження російського експорту нафтопродуктів. З цієї причини ми вводимо заборону на операції з об'єктами, що сприяють цій діяльності, такими як інфраструктура, розташована в росії та третіх країнах, які ризикують підірвати ефективність наших санкцій шляхом їхнього обходу", - ідеться у листі.

Порт Кулеві, розташований у Грузії, спочатку був запропонований для можливого включення до 20-го пакету санкцій через його роль у морському транспортуванні російської нафти та заходах у порти танкерів "тіньового флоту". Ця початкова позиція була переглянута після позитивних зобов'язань, які взяли на себе ваші органи влади та оператор порту - ідеться у листі посланця ЄС О'Саллівана.

Як вказано у листі О'Саллівана, він вітає "ваше зобов'язання щодо того, що Грузія не дозволить суднам, на які поширюються санкції ЄС, заходити до своїх портів або отримувати послуги, а також зобов'язання SOCAR щодо того, що вона здійснюватиме свою діяльність у суворій відповідності до відповідних санкцій ЄС, зокрема дотримуючись стелі ціни та заборон ЄС на імпорт російської нафти та продуктів переробки, виготовлених з такої нафти".

Ці зобов'язання були критично важливими для нашого розгляду ситуації та зрештою призвели до невключення порту Кулеві до нашого 20-го пакету санкцій - наголошується у листі О'Саллівана.

"Я зазначив, що ваші органи влади вже звернулися до Єврокомісії з проханням про консультацію щодо справи танкера M/T TRUVOR (IMO 9676230), і я ціную те, що ви відмовили цьому судну в праві заходу в грузинський порт. Я сподіваюся, що обмін на оперативному рівні продовжиться та призведе до плідної співпраці. ЄС уважно стежить за пересуванням "тіньового флоту" і продовжуватиме це робити", - вказано у листі О'Саллівана.

"Ваше зобов'язання щодо запобігання обходу санкцій ЄС через територію Грузії буде ретельно контролюватися надалі, і ми готові діяти, якщо необхідно, щоб гарантувати, що наші санкції не будуть підірвані. Я пропоную нашим технічним експертам, які займаються санкціями проти росії, організувати відеоконференцію для обміну думками з усіх вищезазначених питань", - зазначається у листі.

Грузинський порт Кулеві справді буде виключений із запропонованого 20-го пакету санкцій проти росії та спільників росії після того, як Європейська комісія заявила про перегляд своєї позиції - підтвердив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X.

Доповнення

Раніше Bloomberg повідомляло, що спроба ЄС покарати іноземні порти та банки, які росія використовує для незаконного продажу нафти, "зустрічає опір, що загрожує послабити останній пакет санкцій блоку".

Як зазначало видання, "кілька столиць з обережністю ставляться до пропозицій щодо націлення на порти Грузії та Індонезії". "Італія та Угорщина висловили особливу стурбованість щодо порту Кулеві в Грузії, тоді як Греція та Мальта також висловили сумніви щодо порту в Індонезії". "Небажання Італії запроваджувати санкції проти порту Кулеві пов'язане з тим, що він також постачає газ з Азербайджану, ключового джерела енергії для Європи", за словами деяких джерел. "Окремо Італія та Іспанія не погоджуються із запропонованими санкціями щодо банку на Кубі", додали джерела.

Зростаючий опір ризикує знецінити останній пакет санкцій ЄС, зазначили джерела.