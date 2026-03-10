ЕС исключает порт в Грузии из 20-го пакета санкций против России - СМИ

Европейский Союз исключил нефтяной терминал Кулеви, работающий в Грузии, из 20-го пакета санкций против России, о чем посланник ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан сообщил министру иностранных дел Грузии Маку Бочоришвили письмом, сообщает грузинское 1TV, пишет УНН.

Детали

Дэвид О'Салливан поблагодарил министра за "письмо от 18 февраля 2026 года и неофициальный документ, направленный государствам-членам ЕС, относительно 20-го пакета санкций ЕС, который будет принят в ближайшее время".

"На сегодняшний день ЕС внес в список 605 судов, в том числе танкеров, которые занимаются высокорискованным и обманчивым судоходством. Мы будем продолжать преследовать суда, подрывающие влияние наших санкций, в том числе добавив около 40 дополнительных судов в 20-й пакет санкций", - указано в письме.

В то же время там отмечается, что "борьба с "теневым флотом" не ограничивается санкциями на суда; она требует комплексного подхода, направленного на всю логистическую цепочку и более широкую экосистему". "ЕС работает над минимизацией своей зависимости от российской энергетики и увеличением усилий по ограничению российского экспорта нефтепродуктов. По этой причине мы вводим запрет на операции с объектами, способствующими этой деятельности, такими как инфраструктура, расположенная в России и третьих странах, которые рискуют подорвать эффективность наших санкций путем их обхода", - говорится в письме.

Порт Кулеви, расположенный в Грузии, изначально был предложен для возможного включения в 20-й пакет санкций из-за его роли в морской транспортировке российской нефти и заходах в порты танкеров "теневого флота". Эта первоначальная позиция была пересмотрена после позитивных обязательств, которые взяли на себя ваши власти и оператор порта - говорится в письме посланника ЕС О'Салливана.

Как указано в письме О'Салливана, он приветствует "ваше обязательство относительно того, что Грузия не позволит судам, на которые распространяются санкции ЕС, заходить в свои порты или получать услуги, а также обязательство SOCAR относительно того, что она будет осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с соответствующими санкциями ЕС, в частности соблюдая потолок цены и запреты ЕС на импорт российской нефти и продуктов переработки, изготовленных из такой нефти".

Эти обязательства были критически важными для нашего рассмотрения ситуации и в конечном итоге привели к невключению порта Кулеви в наш 20-й пакет санкций - отмечается в письме О'Салливана.

"Я отметил, что ваши власти уже обратились в Еврокомиссию с просьбой о консультации по делу танкера M/T TRUVOR (IMO 9676230), и я ценю то, что вы отказали этому судну в праве захода в грузинский порт. Я надеюсь, что обмен на оперативном уровне продолжится и приведет к плодотворному сотрудничеству. ЕС внимательно следит за передвижением "теневого флота" и будет продолжать это делать", - указано в письме О'Салливана.

"Ваше обязательство по предотвращению обхода санкций ЕС через территорию Грузии будет тщательно контролироваться в дальнейшем, и мы готовы действовать, если необходимо, чтобы гарантировать, что наши санкции не будут подорваны. Я предлагаю нашим техническим экспертам, занимающимся санкциями против России, организовать видеоконференцию для обмена мнениями по всем вышеупомянутым вопросам", - отмечается в письме.

Грузинский порт Кулеви действительно будет исключен из предложенного 20-го пакета санкций против России и сообщников России после того, как Европейская комиссия заявила о пересмотре своей позиции - подтвердил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X.

Дополнение

Ранее Bloomberg сообщало, что попытка ЕС наказать иностранные порты и банки, которые Россия использует для незаконной продажи нефти, "встречает сопротивление, что грозит ослабить последний пакет санкций блока".

Как отмечало издание, "несколько столиц с осторожностью относятся к предложениям по нацеливанию на порты Грузии и Индонезии". "Италия и Венгрия выразили особую обеспокоенность относительно порта Кулеви в Грузии, тогда как Греция и Мальта также выразили сомнения относительно порта в Индонезии". "Нежелание Италии вводить санкции против порта Кулеви связано с тем, что он также поставляет газ из Азербайджана, ключевого источника энергии для Европы", по словам некоторых источников. "Отдельно Италия и Испания не согласны с предложенными санкциями в отношении банка на Кубе", добавили источники.

Растущее сопротивление рискует обесценить последний пакет санкций ЕС, отметили источники.