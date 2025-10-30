Як у Києві та областях відключатимуть світло 31 жовтня: оприлюднено графіки

У ДТЕК повідомили про графіки відключення електроенергії для побутових споживачів у Києві та областях. Відключення відбуватимуться за чергами, охоплюючи різні часові проміжки протягом дня. Про це інформує ДТЕК у Telegram, передає УНН.

Деталі

ДТЕК оприлюднив графіки відключення світла на п’ятницю, 31 жовтня.

Наразы доступна інформація щодо відключень електроенергії для Одеської області:

Дніпропетровської області:

Київської області:

А також Києва:

У компанії зазначили, що у разі змін буде оприлюднено оновлену інформацію.

Нагадаємо

У п’ятницю, 31 жовтня, цілодобово в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Обсяг черг - від 0,5 до 3.