Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго завтра в Україні вимикатимуть світло

У п’ятницю, 31 жовтня, цілодобово в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Обсяг черг - від 0,5 до 3. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.

Через складну ситуацію в енергосистемі – завтра, 31 жовтня, цілодобово в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина застосування обмежень – наслідки трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця - йдеться в повідомленні.

Графіки погодинних відключень будуть діяти з 00:00 до 24:00 – обсягом від 0,5 до 3 черг (максимальний обсяг обмежень – з 16:00 до 18:00).

Також з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Нагадаємо

У всіх регіонах України з 15:00 до 22:00 знову запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії. Це сталося через наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти 30 жовтня.