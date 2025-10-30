Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Киев • УНН
Укрэнерго объявило о круглосуточных ограничениях потребления электроэнергии во всех регионах Украины 31 октября. Это связано с последствиями трех российских атак на энергосистему.
В пятницу, 31 октября, круглосуточно во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Объем очередей - от 0,5 до 3. Об этом сообщает Укрэнерго, передает УНН.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме – завтра, 31 октября, круглосуточно во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина применения ограничений – последствия трех российских массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему в течение этого месяца
Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 24:00 – объемом от 0,5 до 3 очередей (максимальный объем ограничений – с 16:00 до 18:00).
Также с 00:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
Время и объем применения ограничений могут измениться.
Напомним
Во всех регионах Украины с 15:00 до 22:00 снова введены графики почасовых отключений электроэнергии. Это произошло из-за последствий массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты 30 октября.