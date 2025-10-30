Как в Киеве и областях будут отключать свет 31 октября: обнародованы графики

В ДТЭК сообщили о графиках отключения электроэнергии для бытовых потребителей в Киеве и областях. Отключения будут происходить по очередям, охватывая различные временные промежутки в течение дня. Об этом информирует ДТЭК в Telegram, передает УНН.

Подробности

ДТЭК обнародовал графики отключения света на пятницу, 31 октября.

В настоящее время доступна информация об отключениях электроэнергии для Одесской области:

Днепропетровской области:

Киевской области:

А также Киева:

В компании отметили, что в случае изменений будет обнародована обновленная информация.

Напомним

В пятницу, 31 октября, круглосуточно во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Объем очередей - от 0,5 до 3.