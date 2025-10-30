Как в Киеве и областях будут отключать свет 31 октября: обнародованы графики
Киев • УНН
В ДТЭК сообщили о графиках отключения электроэнергии для бытовых потребителей в Киеве и областях. Отключения будут происходить по очередям, охватывая различные временные промежутки в течение дня. Об этом информирует ДТЭК в Telegram, передает УНН.
Подробности
ДТЭК обнародовал графики отключения света на пятницу, 31 октября.
В настоящее время доступна информация об отключениях электроэнергии для Одесской области:
Днепропетровской области:
Киевской области:
А также Киева:
В компании отметили, что в случае изменений будет обнародована обновленная информация.
Напомним
В пятницу, 31 октября, круглосуточно во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Объем очередей - от 0,5 до 3.