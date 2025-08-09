$41.460.00
Віткофф може приєднатися до зустрічі України та союзників перед переговорами Трампа з путіним - FT

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Представник Трампа Стів Віткофф, який обговорював план обміну територіями з кремлем, може взяти участь у переговорах у Великій Британії. Ці переговори мають узгодити позиції перед самітом Трампа та путіна щодо миру в Україні.

Віткофф може приєднатися до зустрічі України та союзників перед переговорами Трампа з путіним - FT

Напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним на Алясці стало відомо, що представник Трампа Стів Віткофф, який обговорював із кремлем план обміну територіями, може взяти участь у переговорах у Великій Британії, де планується узгодити позиції перед самітом Трампа та путіна щодо миру в Україні. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, Трамп оголосив, що зустрінеться з путіним на Алясці наступного тижня. Оголошення про зустріч пролунало лише через кілька годин після того, як президент США дав зрозуміти, що припинення повномасштабного вторгнення росії на територію сусіда, яке триває вже четвертий рік, передбачатиме поступку території, зазначає видання.

"Високопоставлені українські чиновники, які брали участь у телефонних розмовах зі США та європейськими союзниками, заявили, що путін озвучив план передачі Україною великих територій під час тригодинної зустрічі з Віткоффом. Інший західний чиновник заявив, що відбулися широкі обговорення обміну територіями. За словами українських чиновників, пропозиції путіна мало чим відрізнялися від максималістських претензій до України, які він висунув у 2022 році", - зазначає видання.

Також співрозмовники видання зазначають, що путін запропонував заморозити лінію фронту на південному сході України в обмін на відступ Києвом щодо своїх східних Донецької та Луганської областей, включаючи територію, яка наразі не контролюється російськими силами.

Видання вказує, що південні Херсонська та Запорізька області, де російські війська застрягли на південно-східному березі Дніпра, будуть предметом обговорення, як і невеликі райони Харківської та Сумської областей, що контролюються російськими військовими. москва може вивести війська з цих регіонів, пише видання.

"Чиновники заявили, що Київ відхилить угоду, яка рівнозначна легітимізації російської окупації, але може погодитися з фактичним контролем москви над цими територіями", - додає видання.

путін також вимагав зняти з розгляду питання членства України в НАТО, хоча членство в ЄС все ще буде дозволено, ЗСУ будуть обмежені за чисельністю, а росія вимагатиме від західних союзників не постачати Києву далекобійну зброю, пише видання.

"Це схоже на Мюнхен 1938 року, коли великі держави вирішують долю жертви агресії", - заявив Олександр Мережко, голова комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Він назвав пропозицію путіна для припинення війни "надзвичайно тривожною" та сказав, що угода Зеленського "може спричинити соціальний вибух в Україні".

Коментарі Трампа про можливість обміну землею прозвучали напередодні запланованої зустрічі у Великій Британії за участю міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі та віцепрезидента США Джей Ді Венса для обговорення ситуації в Україні. Стів Віткофф може бути присутнім на зустрічі в офіційній резиденції Ламмі, а зі сторони України - керівник Офісу президента Андрій Єрмак

- зазначає видання.

Нагадаємо

Високопосадовці зі США, України та Європи готуються до зустрічі у Великій Британії, щоб узгодити позиції перед самітом Трампа та путіна щодо миру в Україні.

Як повідомлялося, путін представив адміністрації Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значні територіальні поступки з боку України. Йдеться про Донецьку та Луганську області.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним на Алясці 15 серпня.

Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.

Павло Башинський

