8 серпня, 15:03 • 21871 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 93568 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 99645 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 60014 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 119591 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 68469 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 50379 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 37140 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 99497 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 26136 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
321 км/год за секунду слави: на автобані ФРН зафіксували екстремальне перевищення швидкості8 серпня, 15:20 • 5466 перегляди
Родина кадирова отримала рекордну кількість нагород після вторгнення в Україну8 серпня, 16:08 • 19238 перегляди
У Києві автомобіль влетів у ТРЦ Ocean Plaza: водійка переплутала педаліVideo8 серпня, 17:02 • 9056 перегляди
Кабмін звільнив двох заступників міністрів освіти та соцполітики: про кого йдетьсяPhoto8 серпня, 17:21 • 16945 перегляди
У Британії відбудеться зустріч України та її союзників перед перемовинами Трампа з путіним - Axios

Київ • УНН

 • 278 перегляди

Високопосадовці США, України та Європи зустрінуться у Великій Британії, щоб узгодити позиції перед самітом Трампа і путіна. Це відбувається через занепокоєння, що Трамп може прийняти пропозиції путіна без врахування інтересів України.

У Британії відбудеться зустріч України та її союзників перед перемовинами Трампа з путіним - Axios

Високопосадовці зі США, України та Європи готуються до зустрічі у Великій Британії, щоб узгодити позиції перед самітом Трампа та путіна щодо миру в Україні. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Високопосадовці зі США, України та кількох європейських країн планують зустрітися цими вихідними у Великій Британії. Метою є узгодження спільної позиції перед запланованою зустріччю президентів Трампа і путіна, повідомили Axios одразу три джерела, обізнані з планами.

Ідея зустрічі виникла після кількох телефонних переговорів між посадовцями США, України та Європи.

Україна та її союзники у НАТО стурбовані, що Трамп може прийняти пропозиції Путіна щодо припинення війни без урахування їхніх інтересів.

путін погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з Донбасу - WSJ 09.08.25, 01:18 • 1398 переглядiв

Наразі відомо, що путін погодився припинити війну, якщо Україна відмовиться від контролю над Луганською та Донецькою областями, а також Кримом. Частина учасників переговорів також почула, що путін міг би відмовитися від претензій на Херсонську і Запорізьку області.

Водночас українські чиновники зазначають, що не мають повної інформації про російську пропозицію і позицію США.

Як зазначає видання, навіть якщо Зеленський погодиться на якісь територіальні поступки, то йому доведеться провести референдум, адже за Конституцією України території не можна віддавати без волевиявлення народу.

Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці09.08.25, 01:42 • 2016 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
НАТО
Дональд Трамп
Херсонська область
Велика Британія
Крим
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна