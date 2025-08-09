В Британии состоится встреча Украины и ее союзников перед переговорами Трампа с путиным - Axios
Высокопоставленные чиновники США, Украины и Европы встретятся в Великобритании, чтобы согласовать позиции перед саммитом Трампа и путина. Это происходит из-за опасений, что Трамп может принять предложения путина без учета интересов Украины.
Высокопоставленные чиновники из США, Украины и Европы готовятся к встрече в Великобритании, чтобы согласовать позиции перед саммитом Трампа и путина по миру в Украине. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.
Детали
Высокопоставленные чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран планируют встретиться в эти выходные в Великобритании. Целью является согласование общей позиции перед запланированной встречей президентов Трампа и путина, сообщили Axios сразу три источника, осведомленные с планами.
Идея встречи возникла после нескольких телефонных переговоров между должностными лицами США, Украины и Европы.
Украина и ее союзники по НАТО обеспокоены, что Трамп может принять предложения Путина по прекращению войны без учета их интересов.
Сейчас известно, что путин согласился прекратить войну, если Украина откажется от контроля над Луганской и Донецкой областями, а также Крымом. Часть участников переговоров также услышала, что путин мог бы отказаться от претензий на Херсонскую и Запорожскую области.
В то же время украинские чиновники отмечают, что не имеют полной информации о российском предложении и позиции США.
Как отмечает издание, даже если Зеленский согласится на какие-то территориальные уступки, то ему придется провести референдум, ведь по Конституции Украины территории нельзя отдавать без волеизъявления народа.
