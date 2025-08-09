$41.460.00
Виткофф может присоединиться к встрече Украины и союзников перед переговорами Трампа с путиным - FT

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Представитель Трампа Стив Виткофф, который обсуждал план обмена территориями с Кремлем, может принять участие в переговорах в Великобритании. Эти переговоры должны согласовать позиции перед саммитом Трампа и Путина по миру в Украине.

Виткофф может присоединиться к встрече Украины и союзников перед переговорами Трампа с путиным - FT

Накануне встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске стало известно, что представитель Трампа Стив Виткофф, который обсуждал с Кремлем план обмена территориями, может принять участие в переговорах в Великобритании, где планируется согласовать позиции перед саммитом Трампа и Путина по миру в Украине. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске на следующей неделе. Объявление о встрече прозвучало всего через несколько часов после того, как президент США дал понять, что прекращение полномасштабного вторжения России на территорию соседа, которое длится уже четвертый год, будет предусматривать уступку территории, отмечает издание.

"Высокопоставленные украинские чиновники, участвовавшие в телефонных разговорах с США и европейскими союзниками, заявили, что Путин озвучил план передачи Украиной больших территорий во время трехчасовой встречи с Виткоффом. Другой западный чиновник заявил, что состоялись широкие обсуждения обмена территориями. По словам украинских чиновников, предложения Путина мало чем отличались от максималистских претензий к Украине, которые он выдвинул в 2022 году", - отмечает издание.

Также собеседники издания отмечают, что Путин предложил заморозить линию фронта на юго-востоке Украины в обмен на отступление Киевом по своим восточным Донецкой и Луганской областям, включая территорию, которая сейчас не контролируется российскими силами.

Издание указывает, что южные Херсонская и Запорожская области, где российские войска застряли на юго-восточном берегу Днепра, будут предметом обсуждения, как и небольшие районы Харьковской и Сумской областей, контролируемые российскими военными. Москва может вывести войска из этих регионов, пишет издание.

"Чиновники заявили, что Киев отклонит соглашение, которое равнозначно легитимизации российской оккупации, но может согласиться с фактическим контролем Москвы над этими территориями", - добавляет издание.

Путин также требовал снять с рассмотрения вопрос членства Украины в НАТО, хотя членство в ЕС все еще будет разрешено, ВСУ будут ограничены по численности, а Россия будет требовать от западных союзников не поставлять Киеву дальнобойное оружие, пишет издание.

"Это похоже на Мюнхен 1938 года, когда великие державы решают судьбу жертвы агрессии", - заявил Александр Мережко, глава комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Он назвал предложение Путина для прекращения войны "чрезвычайно тревожным" и сказал, что соглашение Зеленского "может вызвать социальный взрыв в Украине".

Комментарии Трампа о возможности обмена землей прозвучали накануне запланированной встречи в Великобритании с участием министра иностранных дел Великобритании Дэвида Ламми и вице-президента США Джей Ди Вэнса для обсуждения ситуации в Украине. Стив Виткофф может присутствовать на встрече в официальной резиденции Ламми, а со стороны Украины - руководитель Офиса президента Андрей Ермак

- отмечает издание.

Напомним

Высокопоставленные чиновники из США, Украины и Европы готовятся к встрече в Великобритании, чтобы согласовать позиции перед саммитом Трампа и Путина по миру в Украине.

Как сообщалось, Путин представил администрации Трампа предложение о прекращении огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и Путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.

Павел Башинский

