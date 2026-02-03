$42.970.16
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 4756 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
09:22 • 13989 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 25082 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 25871 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 25703 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 27796 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п'яти районах столиці
2 лютого, 23:51 • 33333 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 42484 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 28579 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
В Україні збільшиться кількість пунктів обігріву для підтримки населення - МВС

Київ • УНН

 • 112 перегляди

В Україні для підтримки мешканців постраждалих міст збільшиться кількість пунктів обігріву та залученого особового складу спеціальних служб. У Києві працюють 118 наметів обігріву ДСНС, готуються додаткові 79 пунктів.

В Україні збільшиться кількість пунктів обігріву для підтримки населення - МВС
Фото: t.me/Klymenko_MVS

В Україні для підтримки мешканців постраждалих міст збільшиться кількість пунктів обігріву та залученого особового складу спеціальних служб і правоохоронних органів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Клименко, фахівці енергетичного загону ДСНС у столиці підключають до потужних генераторів об’єкти соціальної та критичної інфраструктури. Наразі у Києві працюють 118 наметів обігріву ДСНС на 84 локаціях.

Зважаючи на ситуацію, готуємося додатково виставити ще 79 пунктів. Зокрема, в Дніпровському та Дарницькому районах столиці сьогодні плануємо розгорнути 8 наметових містечок. Встановлюємо теплові гармати в опорних пунктах обігріву

 - йдеться в дописі.

Він додав, що у ці хвилини розгортаються додаткові пункти підтримки населення у Харкові, направляються туди спецтехніку та фахівців з інших регіонів.

Крім того, лінія 112 по всій країні продовжує приймати повідомлення про відсутність постачання тепла, електроенергії, води. Станом на зараз оператори опрацювали близько 70 тисяч тематичних звернень.

росія продовжує геноцидний терор українців, використовуючи зиму як зброю. Масовані обстріли критичної інфраструктури – це свідоме доведення до гуманітарної катастрофи. Внаслідок ударів цієї ночі постраждали щонайменше 12 людей - на Харківщині, Сумщині, Київщині та в Києві. Серед травмованих - двоє наших рятувальників, які потрапили під повторний обстріл у Харківській області. Бажаю кожному потерпілому якнайшвидшого одужання. Складна ситуація з теплопостачанням зараз у Києві, Харкові та Дніпрі. До ліквідації наслідків обстрілу залучили зведені загони, зокрема верхолазів та інженерні розрахунки

 - зазначив Клименко.

Нагадаємо

Віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що через російські обстріли у Києві без тепла залишаються понад 1176 будинків, на Київщині теплопостачання працює штатно. У Харкові та Дніпрі тривають відновлювальні роботи з повернення опалення.

Євген Устименко

