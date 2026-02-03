В Україні збільшиться кількість пунктів обігріву для підтримки населення - МВС

Фото: t.me/Klymenko_MVS

В Україні для підтримки мешканців постраждалих міст збільшиться кількість пунктів обігріву та залученого особового складу спеціальних служб і правоохоронних органів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Клименко, фахівці енергетичного загону ДСНС у столиці підключають до потужних генераторів об’єкти соціальної та критичної інфраструктури. Наразі у Києві працюють 118 наметів обігріву ДСНС на 84 локаціях.

Зважаючи на ситуацію, готуємося додатково виставити ще 79 пунктів. Зокрема, в Дніпровському та Дарницькому районах столиці сьогодні плануємо розгорнути 8 наметових містечок. Встановлюємо теплові гармати в опорних пунктах обігріву - йдеться в дописі.

Він додав, що у ці хвилини розгортаються додаткові пункти підтримки населення у Харкові, направляються туди спецтехніку та фахівців з інших регіонів.

Крім того, лінія 112 по всій країні продовжує приймати повідомлення про відсутність постачання тепла, електроенергії, води. Станом на зараз оператори опрацювали близько 70 тисяч тематичних звернень.

росія продовжує геноцидний терор українців, використовуючи зиму як зброю. Масовані обстріли критичної інфраструктури – це свідоме доведення до гуманітарної катастрофи. Внаслідок ударів цієї ночі постраждали щонайменше 12 людей - на Харківщині, Сумщині, Київщині та в Києві. Серед травмованих - двоє наших рятувальників, які потрапили під повторний обстріл у Харківській області. Бажаю кожному потерпілому якнайшвидшого одужання. Складна ситуація з теплопостачанням зараз у Києві, Харкові та Дніпрі. До ліквідації наслідків обстрілу залучили зведені загони, зокрема верхолазів та інженерні розрахунки - зазначив Клименко.

Нагадаємо

Віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що через російські обстріли у Києві без тепла залишаються понад 1176 будинків, на Київщині теплопостачання працює штатно. У Харкові та Дніпрі тривають відновлювальні роботи з повернення опалення.