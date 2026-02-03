$42.970.16
11:49 • 2702 просмотра
"Каждый такой удар РФ подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 4496 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
09:22 • 13874 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
09:16 • 24921 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
08:20 • 25703 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
07:02 • 25618 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 27721 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 33296 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 42447 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 28571 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
Эксклюзивы
В Украине увеличится количество пунктов обогрева для поддержки населения - МВД

Киев • УНН

 • 54 просмотра

В Украине для поддержки жителей пострадавших городов увеличится количество пунктов обогрева и задействованного личного состава специальных служб. В Киеве работают 118 палаток обогрева ГСЧС, готовятся дополнительные 79 пунктов.

В Украине увеличится количество пунктов обогрева для поддержки населения - МВД
Фото: t.me/Klymenko_MVS

В Украине для поддержки жителей пострадавших городов увеличится количество пунктов обогрева и задействованного личного состава специальных служб и правоохранительных органов. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

Как отметил Клименко, специалисты энергетического отряда ГСЧС в столице подключают к мощным генераторам объекты социальной и критической инфраструктуры. Сейчас в Киеве работают 118 палаток обогрева ГСЧС на 84 локациях.

Учитывая ситуацию, готовимся дополнительно выставить еще 79 пунктов. В частности, в Днепровском и Дарницком районах столицы сегодня планируем развернуть 8 палаточных городков. Устанавливаем тепловые пушки в опорных пунктах обогрева

 - говорится в сообщении.

Он добавил, что в эти минуты разворачиваются дополнительные пункты поддержки населения в Харькове, направляются туда спецтехника и специалисты из других регионов.

Кроме того, линия 112 по всей стране продолжает принимать сообщения об отсутствии поставок тепла, электроэнергии, воды. По состоянию на сейчас операторы обработали около 70 тысяч тематических обращений.

Россия продолжает геноцидный террор украинцев, используя зиму как оружие. Массированные обстрелы критической инфраструктуры – это сознательное доведение до гуманитарной катастрофы. В результате ударов этой ночью пострадали по меньшей мере 12 человек - на Харьковщине, Сумщине, Киевщине и в Киеве. Среди травмированных - двое наших спасателей, которые попали под повторный обстрел в Харьковской области. Желаю каждому пострадавшему скорейшего выздоровления. Сложная ситуация с теплоснабжением сейчас в Киеве, Харькове и Днепре. К ликвидации последствий обстрела привлекли сводные отряды, в частности верхолазов и инженерные расчеты

 - отметил Клименко.

Напомним

Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что из-за российских обстрелов в Киеве без тепла остаются более 1176 домов, на Киевщине теплоснабжение работает штатно. В Харькове и Днепре продолжаются восстановительные работы по возвращению отопления.

Евгений Устименко

