В Украине увеличится количество пунктов обогрева для поддержки населения - МВД

В Украине для поддержки жителей пострадавших городов увеличится количество пунктов обогрева и задействованного личного состава специальных служб и правоохранительных органов. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.

Как отметил Клименко, специалисты энергетического отряда ГСЧС в столице подключают к мощным генераторам объекты социальной и критической инфраструктуры. Сейчас в Киеве работают 118 палаток обогрева ГСЧС на 84 локациях.

Он добавил, что в эти минуты разворачиваются дополнительные пункты поддержки населения в Харькове, направляются туда спецтехника и специалисты из других регионов.

Кроме того, линия 112 по всей стране продолжает принимать сообщения об отсутствии поставок тепла, электроэнергии, воды. По состоянию на сейчас операторы обработали около 70 тысяч тематических обращений.

Россия продолжает геноцидный террор украинцев, используя зиму как оружие. Массированные обстрелы критической инфраструктуры – это сознательное доведение до гуманитарной катастрофы. В результате ударов этой ночью пострадали по меньшей мере 12 человек - на Харьковщине, Сумщине, Киевщине и в Киеве. Среди травмированных - двое наших спасателей, которые попали под повторный обстрел в Харьковской области. Желаю каждому пострадавшему скорейшего выздоровления. Сложная ситуация с теплоснабжением сейчас в Киеве, Харькове и Днепре. К ликвидации последствий обстрела привлекли сводные отряды, в частности верхолазов и инженерные расчеты