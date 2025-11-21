Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів майже годинну розмову з віцепрезидентом США Венсом та міністром Сухопутних військ США Дрісколлом. Сторони домовилися про спільну роботу на рівні радників для досягнення тривалого миру.
Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці розмови із віцепрезидентом США Венсом - "говорили майже годину, домовилися, що разом з Америкою та Європою працюватимемо на рівні радників, щоб шлях до миру став дійсно працездатним", передає УНН.
Майже годину говорили з віцепрезидентом США Венсом і міністром Сухопутних військ США Дрісколлом. Ми встигли обговорити багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни, і стараємося зробити подальший шлях достойним і дійсно ефективним для досягнення тривалого миру
Президент України подякував "за увагу й готовність працювати разом із нами та партнерами".
Домовилися, що разом з Америкою та Європою працюватимемо на рівні радників, щоб шлях до миру став дійсно працездатним. Україна завжди поважала та поважає прагнення Президента Трампа закінчити кровопролиття, і ми сприймаємо позитивно кожну реалістичну пропозицію. Домовилися бути на постійному зв’язку, і команди готові працювати 24/7. Дякую!
Зеленський обговорив мирний план США з Венсом - ЗМІ21.11.25, 16:47 • 2000 переглядiв
Додамо
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що його адміністрація встановила крайній термін до наступного четверга для України, щоб погодитися на 28-пунктовий план Білого дому щодо припинення війни.
Нагадаємо
Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні, який передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.
Reuters повідомило з посиланням на два джерела, що "Сполучені Штати погрожували припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні, щоб змусити її погодитися на рамки мирної угоди, укладеної за посередництва США".
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідерами Франції, Британії та Німеччини щодо американського мирного плану. Сторони скоординували подальші кроки та домовилися про спільну роботу команд.