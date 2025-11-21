Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел почти часовой разговор с вице-президентом США Вэнсом и министром Сухопутных войск США Дрисколлом. Стороны договорились о совместной работе на уровне советников для достижения прочного мира.
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности разговора с вице-президентом США Вэнсом - "говорили почти час, договорились, что вместе с Америкой и Европой будем работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал действительно работоспособным", передает УНН.
Почти час говорили с вице-президентом США Вэнсом и министром Сухопутных войск США Дрисколлом. Мы успели обсудить много деталей из предложения американской стороны для окончания войны, и стараемся сделать дальнейший путь достойным и действительно эффективным для достижения длительного мира
Президент Украины поблагодарил "за внимание и готовность работать вместе с нами и партнерами".
Договорились, что вместе с Америкой и Европой будем работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал действительно работоспособным. Украина всегда уважала и уважает стремление Президента Трампа закончить кровопролитие, и мы воспринимаем положительно каждое реалистичное предложение. Договорились быть на постоянной связи, и команды готовы работать 24/7. Спасибо!
Добавим
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его администрация установила крайний срок до следующего четверга для Украины, чтобы согласиться на 28-пунктный план Белого дома по прекращению войны.
Напомним
Издание Axios обнародовало 28-пунктный план президента США Дональда Трампа по миру в Украине, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.
Reuters сообщило со ссылкой на два источника, что "Соединенные Штаты угрожали прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить ее согласиться на рамки мирного соглашения, заключенного при посредничестве США".
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Франции, Британии и Германии относительно американского мирного плана. Стороны скоординировали дальнейшие шаги и договорились о совместной работе команд.