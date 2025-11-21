$42.150.06
48.520.22
ukenru
16:45 • 4374 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
16:23 • 10197 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
16:14 • 11246 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
16:05 • 13553 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
14:48 • 12764 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
13:06 • 15672 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
12:43 • 15776 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 30399 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
21 ноября, 10:22 • 20204 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
21 ноября, 09:41 • 29838 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом

Киев • УНН

 • 4396 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел почти часовой разговор с вице-президентом США Вэнсом и министром Сухопутных войск США Дрисколлом. Стороны договорились о совместной работе на уровне советников для достижения прочного мира.

Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности разговора с вице-президентом США Вэнсом - "говорили почти час, договорились, что вместе с Америкой и Европой будем работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал действительно работоспособным", передает УНН.

Почти час говорили с вице-президентом США Вэнсом и министром Сухопутных войск США Дрисколлом. Мы успели обсудить много деталей из предложения американской стороны для окончания войны, и стараемся сделать дальнейший путь достойным и действительно эффективным для достижения длительного мира 

- подчеркнул Зеленский.

Президент Украины поблагодарил "за внимание и готовность работать вместе с нами и партнерами".

Договорились, что вместе с Америкой и Европой будем работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал действительно работоспособным. Украина всегда уважала и уважает стремление Президента Трампа закончить кровопролитие, и мы воспринимаем положительно каждое реалистичное предложение. Договорились быть на постоянной связи, и команды готовы работать 24/7. Спасибо! 

- резюмировал Глава государства.

Зеленский обсудил мирный план США с Вэнсом - СМИ

Добавим

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его администрация установила крайний срок до следующего четверга для Украины, чтобы согласиться на 28-пунктный план Белого дома по прекращению войны.

Напомним

Издание Axios обнародовало 28-пунктный план президента США Дональда Трампа по миру в Украине, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Reuters сообщило со ссылкой на два источника, что "Соединенные Штаты угрожали прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить ее согласиться на рамки мирного соглашения, заключенного при посредничестве США".

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Франции, Британии и Германии относительно американского мирного плана. Стороны скоординировали дальнейшие шаги и договорились о совместной работе команд.

Антонина Туманова

Политика
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Белый дом
Reuters
Дональд Трамп
Франция
Европа
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина