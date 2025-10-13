Удар рф по Харкову 13 жовтня: БПЛА пошкодив гуртожиток та автомобілі
Київ • УНН
Російські окупанти 13 жовтня атакували Харків БПЛА невстановленого типу. У центральній частині Київського району пошкоджено вікна гуртожитку та два автомобілі.
У понеділок, 13 жовтня, російські окупанти атакували Харків - вибух був у центральній частині Київського району. Міський голова Ігор Терехов повідомив про удар БПЛА невстановленого типу, передає УНН.
Деталі
За попередньою інформацією, вибух стався внаслідок удару БПЛА невстановленого типу
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про пошкодження вікон гуртожитку та 2 цивільних автомобілів. Водночас інформації щодо постраждалих наразі нема.
На місці працюють підрозділи ДСНС
Нагадаємо
У неділю, 12 жовтня, російські окупанти обстріляли Куп’янськ - загинула 59-річна жінка, а 63-річний чоловік отримав численні поранення.
Також УНН повідомляв, що вранці 13 жовтня екстрені відключення електроенергії запровадили у Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській і Харківській областях.