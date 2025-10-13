$41.600.10
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанцій
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей
Золото досягло рекордного рівня на тлі поновлення напруги між США і Китаєм
"Вечір сліз, вечір щастя": Нетаньяху оголосив про перемогу у війні, але попередив про виклики
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до Грузії
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій області
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драми
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Удар рф по Харкову 13 жовтня: БПЛА пошкодив гуртожиток та автомобілі

Російські окупанти 13 жовтня атакували Харків БПЛА невстановленого типу. У центральній частині Київського району пошкоджено вікна гуртожитку та два автомобілі.

Удар рф по Харкову 13 жовтня: БПЛА пошкодив гуртожиток та автомобілі

У понеділок, 13 жовтня, російські окупанти атакували Харків - вибух був у центральній частині Київського району. Міський голова Ігор Терехов повідомив про удар БПЛА невстановленого типу, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, вибух стався внаслідок удару БПЛА невстановленого типу

- написав чиновник у Telegram.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про пошкодження вікон гуртожитку та 2 цивільних автомобілів. Водночас інформації щодо постраждалих наразі нема.

На місці працюють підрозділи ДСНС

- написав Синєгубов.

Нагадаємо

У неділю, 12 жовтня, російські окупанти обстріляли Куп’янськ - загинула 59-річна жінка, а 63-річний чоловік отримав численні поранення.

Також УНН повідомляв, що вранці 13 жовтня екстрені відключення електроенергії запровадили у Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській і Харківській областях.

Євген Устименко

