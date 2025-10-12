росіяни обстріляли Куп’янськ: загинула жінка, чоловік поранений - поліція
Внаслідок обстрілу Куп'янська російськими військами 12 жовтня загинула 59-річна жінка, а 63-річний чоловік отримав численні поранення. Поліція розслідує напад як воєнний злочин, задокументувавши наслідки та зібравши докази.
Унаслідок чергового обстрілу російських військ 12 жовтня на Харківщині загинула цивільна жінка, а ще один чоловік отримав поранення. Поліція повідомляє, що цей напад розглядається як воєнний злочин армії рф. Про це повідомили правоохоронці Харківської області, пише УНН.
Деталі
За даними Нацполіції, війська рф завдали удару по місту Куп’янськ, унаслідок чого загинула 59-річна жінка, а 63-річного чоловіка з численними пораненнями госпіталізували до стабілізаційного пункту.
На місце трагедії прибули слідчо-оперативні групи Куп’янського районного відділу поліції. Правоохоронці задокументували наслідки обстрілу та зібрали речові докази для подальшого слідства.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни.
