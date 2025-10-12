россияне обстреляли Купянск: погибла женщина, мужчина ранен - полиция
Киев • УНН
В результате обстрела Купянска российскими войсками 12 октября погибла 59-летняя женщина, а 63-летний мужчина получил многочисленные ранения. Полиция расследует нападение как военное преступление, задокументировав последствия и собрав доказательства.
В результате очередного обстрела российских войск 12 октября в Харьковской области погибла гражданская женщина, а еще один мужчина получил ранения. Полиция сообщает, что это нападение рассматривается как военное преступление армии РФ. Об этом сообщили правоохранители Харьковской области, пишет УНН.
Подробности
По данным Нацполиции, войска РФ нанесли удар по городу Купянск, в результате чего погибла 59-летняя женщина, а 63-летний мужчина с многочисленными ранениями был госпитализирован в стабилизационный пункт.
На место трагедии прибыли следственно-оперативные группы Купянского районного отдела полиции. Правоохранители задокументировали последствия обстрела и собрали вещественные доказательства для дальнейшего следствия.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.
