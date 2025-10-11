160 боевых столкновений за сутки: в Генштабе рассказали, где горячее всего на фронте

С начала суток 11 октября на фронте произошло 160 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Подробности

Отмечается, что противник нанес 50 авиационных ударов, сбросив 110 управляемых авиабомб, совершил 1785 ударов дронами-камикадзе и 3170 обстрелов позиций наших войск.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре атаки российских захватчиков. Враг нанес два авиационных удара, сбросил пять управляемых бомб, совершил 133 обстрела, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 15 боевых столкновений в районах Волчанска, Отрадного, Западного, Кутьковки и в направлении Обуховки, Бологовки, Двуречанского и Колодязного.

На Купянском направлении противник совершил 12 атак на позиции наших войск в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Колодязи, Копанки, Карповка, Дробышево, Торское и в направлении населенного пункта Лиман.

Сырский рассказал о ситуации на фронте: что известно

На Славянском направлении украинские воины сегодня отбили пять вражеских наступлений на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки и Дроновки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка. Силы обороны до сих пор отбивают еще две атаки противника.

На Покровском направлении враг совершил 46 попыток потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Шахово, Сухецкое, Мирноград, Красный Лиман, Миролюбовка, Новоекономическое, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в направлении населенного пункта Покровск.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 109 и ранили 63 оккупанта, обезвредили четыре единицы автомобильной техники и 10 беспилотных летательных аппаратов захватчиков - говорится в сводке.

На Александровском направлении враг 28 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Сосновка, Новогригоровка и в направлении Орестополя. Бои продолжаются в четырех локациях.

На Ореховском направлении захватнические войска шесть раз атаковали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Каменское, Степное и в сторону Приморского.

На Краматорском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток враг не проводил наступательных действий.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано", - добавили в Генштабе.

Напомним

10 октября российская армия потеряла 1060 солдат и 18 крылатых ракет. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.25 составляют 1121570 человек.

