160 боевых столкновений за сутки: в Генштабе рассказали, где горячее всего на фронте

$41.510.00
48.210.00
ukenru
16:00 • 15720 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмы
11 октября, 14:06 • 25647 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 19344 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 24967 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 18367 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 24196 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 32548 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 42582 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 59960 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 35023 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
В результате аварии на оборудовании в Киевской области произошло отключение электроснабжения в одном из домов
Зеленский проводит разговор с Трампом - ОП
Виделись две недели назад: скандальный блогер Слобоженко отреагировал на гибель крипто-предпринимателя Ганича
Трамп и Зеленский обсудили поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk - СМИ
Тело женщины обнаружили возле мусорных контейнеров на столичной Оболони
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмы
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимости
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключений
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Константин Ганич
Блогеры
Стив Уиткофф
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Канада
Харьковская область
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем Гарри
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерам
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептов
Netflix делает игры доступными на телевизорах
Бильд
Ручная граната
ATACMS
Дія (сервис)
Шахед-136

160 боевых столкновений за сутки: в Генштабе рассказали, где горячее всего на фронте

Киев • УНН

 • 204 просмотра

С начала суток 11 октября на фронте зафиксировано 160 боевых столкновений, враг совершил 50 авиационных ударов и 1785 ударов дронами-камикадзе. Наибольшая активность наблюдалась на Покровском направлении с 46 попытками потеснить украинские подразделения.

160 боевых столкновений за сутки: в Генштабе рассказали, где горячее всего на фронте

С начала суток 11 октября на фронте произошло 160 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Подробности

Отмечается, что противник нанес 50 авиационных ударов, сбросив 110 управляемых авиабомб, совершил 1785 ударов дронами-камикадзе и 3170 обстрелов позиций наших войск.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре атаки российских захватчиков. Враг нанес два авиационных удара, сбросил пять управляемых бомб, совершил 133 обстрела, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 15 боевых столкновений в районах Волчанска, Отрадного, Западного, Кутьковки и в направлении Обуховки, Бологовки, Двуречанского и Колодязного.

На Купянском направлении противник совершил 12 атак на позиции наших войск в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Колодязи, Копанки, Карповка, Дробышево, Торское и в направлении населенного пункта Лиман.

Сырский рассказал о ситуации на фронте: что известно11.10.25, 13:08 • 12534 просмотра

На Славянском направлении украинские воины сегодня отбили пять вражеских наступлений на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки и Дроновки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка. Силы обороны до сих пор отбивают еще две атаки противника.

На Покровском направлении враг совершил 46 попыток потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Шахово, Сухецкое, Мирноград, Красный Лиман, Миролюбовка, Новоекономическое, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в направлении населенного пункта Покровск.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 109 и ранили 63 оккупанта, обезвредили четыре единицы автомобильной техники и 10 беспилотных летательных аппаратов захватчиков

- говорится в сводке.

На Александровском направлении враг 28 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Сосновка, Новогригоровка и в направлении Орестополя. Бои продолжаются в четырех локациях.

На Ореховском направлении захватнические войска шесть раз атаковали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Каменское, Степное и в сторону Приморского.

На Краматорском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток враг не проводил наступательных действий.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано", - добавили в Генштабе.

Напомним

10 октября российская армия потеряла 1060 солдат и 18 крылатых ракет. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.25 составляют 1121570 человек.

НАТО взвешивает ответ на гибридную войну путина: рассматривает вооружение дронов и изменение правил открытия огня по российским самолетам - FT09.10.25, 10:23 • 2991 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина